Adelante Cádiz incluye el apodo de 'Kichi' en su candidatura

Las elecciones municipales son las más cercanas a los ciudadanos. En ellas se eligen a los representantes que gestionan la Administración que tiene una incidencia más directa en nuestras vidas por los servicios que prestan los ayuntamientos. Por ello, en pleno camino hacia la campaña electoral, los candidatos utilizan todas las armas que tienen en sus manos para mostrarse lo más campechanos que pueden para intentar arañar el mayor número de votos posibles para alcanzar la Alcaldía.

En el día de hoy, el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) ha publicado las candidaturas provisionales que se han presentado para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. En ellas, una de las curiosidades aparece en la lista electoral de la confluencia Adelante Cádiz -que une a Podemos, Ganar Cádiz en Común e Izquierda Unida-. En ella, el actual alcalde, José María González Santos, aparece como cabeza de lista con el apodo de Kichi, nombre por el que es conocido no solo a nivel local, sino también a nivel nacional por sus continuas apariciones en los medios de comunicación estatales.

Aunque por el cargo que ha ocupado en los últimos años las formas se han respetado, sí es cierto que la marca Kichi tiene bastante potencia entre los gaditanos, sobre todo por lo conocido que es el actual regidor municipal por su trayectoria en el mundo del Carnaval al ser componente de las comparsas de Tino Tovar y Jesús Bienvenido. Esta imagen le valió para que los electores tuvieran una referencia clara cuando se presentó como candidato a la Alcaldía de la capital gaditana en 2015, aunque todo ha cambiado para los comicios del próximo 26 de mayo, ya que los electores ya saben quién es por su trayectoria política tras cuatro años como alcalde.

De esta manera, la confluencia de izquierda apela al su apodo para que el votante tenga claro quién aspira a repetir en la Alcaldía, sobre todo por encontrarse en la papeleta a una marca electoral nueva, Adelante Cádiz, que se diferencia de su partido matriz, Podemos, con el que está mucho más relacionado, aunque en 2015 concurrió por la agrupación de electores Por Cádiz sí se puede, marca blanca en la capital gaditana de la formación morada para poder participar en las elecciones locales, ya que la estrategia nacional de este partido fue no presentar candidaturas bajo su nombre.

De esta forma, se hace una apelación a la relación más rápida que puede hacer un elector a la hora de ver la lista electoral, ya que no es lo mismo votar a José María González Santos -aunque su nombre sea ampliamente conocido en la ciudad- que hacerlo por Kichi, aunque en algunas ocasiones haya reprochado a sus contrincantes políticos la utilización de este sobrenombre para atacarle al recordar el cargo que ocupa, lo que obliga a mantener las formas. Incluso, el apodo se ha utilizado maliciosamente por determinados polemistas nacionales para minusvalorar su figura. Pero en Cádiz, la apelación es diferente, por lo que la conexión entre las palabras Kichi y alcalde -y en este caso, candidato a la Alcaldía de Cádiz- guarda un guiño directo a los electores para que no se despiten a la hora de elegir su voto. De esta manera, se confirma una de las premisas que se da cuando se habla de que en unas elecciones municipales prima el candidato sobre las siglas políticas, aunque en el encabezamiento de la papeleta sigue apareciendo el nombre del partido político.

Este no es el único caso que se da en la provincia de Cádiz, por lo que esta decisión no es inusual. Precisamente, el PSOE también ha utilizado la misma técnica en Jerez con su cabeza de lista Mamen Sánchez, que aparece en la candidatura como María del Carmen (Mamen) Sánchez Díaz. De esta manera, los despistados que no sepan que su actual alcaldesa se llama María del Carmen no tendrán que comerse la cabeza a la hora de buscar la papeleta.