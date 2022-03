El colegio San Felipe Neri prepara un 'Escape School'

El colegio San Felipe Neri va a organizar para los alumnos que pasan a Secundaria y Bachillerato un 'Escape School', una actividad con la que podrán conocer todos los rincones del colegio de una manera muy divertida y original. Asimismo, dentro de los talleres con temáticas variadas abiertas a todo el público que quiera participar que va a realizar este centro educativo a lo largo del mes de marzo, los pequeños de 2 años disfrutarán de una 'Búsqueda del Tesoro', mientras los de 5 años harán experimentos en el centro.

San Felipe Neri apuesta por una educación de calidad e integral donde se ofrece a nuestro alumnado una amplia oferta de actividades curriculares, extraescolares y de pastoral. Según señala en una nota de prensa, "es una gran familia donde queremos que todos se sientan parte de ella y encuentren su lugar".

"Algo turbio está pasando en este colegio y con nuestros hijos. Estamos muy preocupados y no encontramos una explicación. Nuestros hijos no quieren volver a casa, terminan las clases y se quedan aquí. Esta situación no nos parece normal, lo lógico es que cuando terminan las clases, quieran salir del colegio sin embargo nuestros hijos no quieren volver a casa y nosotros, miembros del AMPA queremos saber porqué". Así comienza la invitación que han realizado desde la Asociación de Padres y Madres del colegio San Felipe Neri para que los futuros alumnos y familias conozcan mejor el centro.

El próximo sábado 12 de marzo el colegio San Felipe Neri vivirá un hecho singular: una jornada de puertas cerradas. Están invitados los alumnos que comienzan la Secundaria a las 10 horas y los que pasan a Bachillerato, a las 12 horas. ¿Qué se encontrarán? Un 'Escape School', un juego de aventura, con pruebas en cada una de las estancias del colegio. A medida que las vayan resolviendo, pasarán a nuevos espacios del San Felipe, hasta acabar en el Salón de Actos, donde les espera una sorpresa final. Paralelamente, las familias también irán recorriendo el centro a medida que sus hijos vayan avanzando en las pruebas. Para poder salir del centro, deberán superar todas las pruebas. ¿Lo conseguirán?

Más información en info@sanfelipeneri.es

El mismo sábado 12 no serán solos los de Secundaria y Bachillerato quienes tengan actividad especial, sino también los niños de 2 años (nacidos en 2019). Para ellos habrá una 'Búsqueda del Tesoro', una divertida gymkana donde podrán participar junto a sus familias. La actividad será a las 11 horas. Para inscribirse hay que contactar con dirección.infantil@sanfelipeneri.es

Además, el sábado 19 de marzo se organiza una última actividad dirigida a los niños de 5 años (nacidos en 2006). Con la ayuda de nuestro alumnado de Secundaria y profesorado de Primaria, realizarán diferentes experimentos que irán recogiendo en un pequeño libro.