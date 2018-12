El SUP teme que el regreso a la antigua Comisaría Provincial esté más cercano

El regreso de la Policía Nacional a la vieja Comisaría Provincial de la avenida parece cada vez más próximo. Aunque fuentes gubernamentales han insistido en afirmar cada vez que se les ha interrogado al respecto que el proyecto de la nueva comisaría –que entraría dentro del Plan Plaza de Sevilla y se construiría junto a la Estación de Autobuses– sigue adelante, lo cierto es que hasta el momento sus movimientos, y la inversión que están realizando en el antiguo edificio, contradicen sus palabras.

Según comentaron ayer a este diario fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) “hay un proyecto de la Secretaría de Estado terminado sobre el edificio de la antigua comisaría. Está previsto que se abra un contrato en enero y tres semanas después, en el mes de febrero, quieren empezar la rehabilitación del interior”.

Desde el SUP insisten en que “no saben decirnos la cantidad que se habilitará para esta reforma que afectaría a electricidad, abastecimiento de agua, aire acondicionado y calabozos”, aunque sí saben que la idea de la Secretaría de Estado es “tenerlo listo para julio”.

La distribución de la comisaría no está aún decidida. Teniendo en cuenta que la sala del 091 en la actualidad está centralizada en Cádiz, todas las plantillas policiales de la Bahía y Jerez, así como los calabozos, deben cumplir requisitos de la instrucción de Secretaría de Estado. “Así que iremos viendo cuánto costará todo esto, incrementando ya el elevado presupuesto que llevan gastado en este edificio”, dicen desde el SUP.

El sindicato considera que todo lo que no sea un nuevo equipamiento “es un parche”

Esta medida ha traído mucha inquietud al sindicato. “Creemos que se tratará de otro parche, en el que invertirán recursos económicos públicos que al poco tiempo volverán a dar problemas. En vez de hacer las cosas en condiciones y dar los pasos necesarios para una nueva comisaría, nos encontramos como al principio”, critican.

Mientras esto ocurre, y no se aprueben estas nuevas obras ni el traslado, la Policía Nacional en Cádiz sigue en el Pirulí, “sin calabozos, con una perjudicial dispersión de órganos judiciales, con una custodia del Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Crinavis (San Roque) en el que se invierte un personal que no tenemos y hay que quitar de otros servicios, con una carencia de recursos humanos preocupante y con la intención de que el 31 de enero de 2019 a los nueve funcionarios policiales que llegaron en atribución temporal de funciones para reforzar la Brigada de Seguridad Ciudadana no se les renueve, por lo que esta mermada brigada provincial se quedará, si alguien no lo remedia, sin esos nueve policías”, lamentan desde el SUP.

Su portavoz continuó comentando que “parece que desde la Dirección General de la Policía quieren que en el próximo concurso general de méritos, que se publica en marzo, se publiciten estas nueve plazas. Este concurso general de méritos se resuelve en junio aproximadamente, así que desde enero hasta junio, en el mejor de los casos, Cádiz se queda sin nueve policías”. “Desde el SUP propusimos el miércoles al subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, que alarguen dicha atribución temporal de funciones hasta que se resuelva el Concurso General de Méritos, para verificar si realmente esas plazas no se pierden. De momento estamos esperando porque sería una muy mala noticia”, concluyó.