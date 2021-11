La cabalgata de Reyes Magos de Cádiz, si sale, partirá desde Ingeniero La Cierva

El equipo de Gobierno decidirá a finales de noviembre si el 5 de enero de 2022 volverá a contar Cádiz con una cabalgata de Reyes Magos normalizada. La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, aseguraba este miércoles que el Ayuntamiento tiene “todos los recursos preparados para poder celebrar una cabalgata tradicional, pero la decisión no está tomada porque va a ir en consonancia a cómo evolucione la epidemia en noviembre”. La edil avanzó además que de celebrarse el cortejo, este volvería a recorrer la avenida principal partiendo desde la Glorieta Ingeniero La Cierva, hecho que no ocurría desde que llegó a la alcaldía José María González 'Kichi'. Los dos primeros años durante su gobierno el cortejo recorrió parte del perímetro del casco histórico desde Valcárcel hasta San Juan de Dios y desde 2018 a 2020 salió desde el Parque de Varela.

Según Cazalilla “tenemos margen de maniobra, lo que no ocurría con la decisión del Concurso de Agrupaciones. Nos hemos puesto como fecha límite para la decisión finales de noviembre. Tenemos prácticamente un mes que necesitamos a nivel de logística con las diferentes colectivos que participan y delegaciones municipales implicadas”. Una de las claves para la demora de la decisión es, según la edil, “ver cómo avanzan en noviembre el tema de la vacunación de los niños menores de 12 años y la actividad en los centros escolares”. Añadió que “ojalá pueda ser lo más normal posible, sería señal de que el otoño ha sido más amable de lo que se puede temer”.

En el caso de celebrarse de manera tradicional, el recorrido sería más largo y comenzaría en la Glorieta Ingeniero La Cierva. Por dos razones fundamentales, según apuntó Cazalilla. “La primera es un compromiso que adquirí cuando entré de concejala con los comerciantes de extramuros de poder iniciar el recorrido lo más lejos posible, y el sitio más lejos del casco histórico es ese -por seguridad y tráfico no se puede empezar más allá-, y la segunda por seguridad también en cuanto a la disposición y reparto de la gente”. La idea es “no ocupar todos los carriles de la avenida, aprovechando que las carrozas de Reyes Magos son más pequeñas que las de Carnaval. Por lo tanto, habría más espacio a lo ancho para mayor separación del público”.

Como alternativa si no puede desarrollarse el desfile como es tradicional Fiestas maneja “una opción parecida a la del año pasado, pero que estaría articulada de una manera más completa”. El 5 de enero de 2021 las carrozas se dispusieron por distintos puntos de la ciudad de manera estática, siendo visitadas por el público guardando colas. “Independientemente de que haya una cabalgata en movimiento o no, las actividades van a estar muy repartidas por la ciudad. Incluso aquellas que concitan más atención por parte del público, no ya solo el día de Reyes sino el resto de los días de la Navidad, para evitar esas aglomeraciones que por muy bien que vayan los datos del Covid sabemos que provocan un mayor riesgo”.

¿Podría celebrarse la cabalgata a día de hoy? Cazalilla explicó que a pesar de los buenos datos del Covid en los últimos tiempos “el escenario actual todavía deja a los menores muy vulnerables. Las carrozas se completan con escolares de la ciudad. Ahora mismo los directores de los colegios no quieren que sus niños se mezclen con otros, tienen miedo. Están en los colegios cuidando al milímetro la entrada escalonada o los grupos burbuja, y luego en la calle cualquier actividad que signifique mezcla de niños puede derivar en algo muy serio”. Puso como ejemplo el desayuno que organiza cada año la Asociación de Reyes Magos en el Palacio de Congresos para 400 niños de todos los centros. “Esa actividad de momento está en el aire y es muy difícil que se realice a no ser que la vacunación de los menores fuera muy rápida”, afirmó.

Cazalilla recordó que para la cabalgata de Reyes 2022 el Ayuntamiento ha adquirido caramelos sin azúcar ni gluten. “Supone un esfuerzo, un gasto mayor, pero con una visión de inclusión para que niños y niñas puedan disfrutarlos sin miedo. Somos, que yo conozca, el único ayuntamiento que ha apostado por esto”, expuso la edil.

Para concluir, Cazalilla deseó “una Navidad menos estática en todos los sentidos y con menos miedo que la anterior”.