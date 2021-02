"Si el alumnado no continúa en el Drago se trunca un proyecto educativo de 22 años"

Por este motivo, esta profesora de francés que vio nacer y crecer el proyecto no alcanza a comprender, al igual que toda la comunidad educativa del centro, “cómo es posible que alguien en la educación esté tomando estas decisiones sin entender de qué va la educación y los proyectos de calidad e innovación que la propia administración ha promovido, y que ahora va a cortar”. Por todo, solo espera que “recapaciten porque rectificar es de sabios y esto no es coherente con los planes con los que siempre hemos colaborado con la Junta de Andalucía, que son planes de innovación”.

“¿Qué le dices si están estudiando francés desde los 3 años y cuando tienen once (en sexto curso) nos encontramos con que no hay continuación para todos?”, cuestiona. “¿Cómo es posible que esto ocurra si la Junta de Andalucía es la que ha promovido el propio proyecto de bilingüismo ?”.

Por estos y otros muchos motivos para América Pérez Invernón es increíble la decisión de la Junta de Andalucía de incluir a otro centro no bilingüe en francés como centro adscrito , si con ello queda parte del alumnado fuera de este programa. “Estamos hablando de un ‘proyectazo’ que se hace con un gran equipo, dotación y gracias al gran esfuerzo y respaldo de las magníficas familias que invierten en el futuro, en la educación de sus hijos y sus hijas”. Si un 30 por ciento del alumnado de aquí va a otro instituto que no sea el Drago “nos truncan este proyecto educativo, el proyecto de ambos centros, nos quedamos ninguneados y sin proyecto porque... ¿Qué le decimos a las familias? Están descorazonadas porque son familias espectaculares, muy implicadas y los niños y niñas son reflejo de esas familias que les apoya”, asevera.

El AMPA del CEIP Reyes Católicos sigue las movilizaciones hasta que no se garantice el 100 por cien de plazas solicitadas

Tras la nuevo comunicado que el Delegado de Educación ha enviado a los medios en la que asegura que los alumnos del Reyes Católicos continuarán el programa de bilingüismo, el AMPA del Reyes Católicos ha anunciado que continuarán con las movilizaciones "ya que consideramos que es un mensaje ambiguo porque siguen indicando el porcentaje de plazas para uno y otro instituto, haciéndonos entender que es por nuestro bien ya que de este modo se les da la opción a nuestras familias de elegir la enseñanza no bilingüe en un centro público".

En este punto "insistimos en que no nos oponemos a esta adscripción siempre y cuando nos garanticen el 100 por cien de plazas solicitadas en el Drago". Desde el AMPA entienden que "no nos aseguran que esta medida sea simplemente para este curso", y consideran que el hecho de nombrar a los alumnos procedentes de La Institución -que cerró el pasado curso y cuyos alumnos pasaron al Reyes Católicos- "no hace más que dividir a las familias".

De momento han empapelado la puerta del colegio con carteles realizados por el alumnado reivindicando la continuidad para todos en el bilingüismo y se están concentrando varias veces por semana en las puertas del colegio.