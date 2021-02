La Junta dejará a una parte del alumnado de Reyes Católicos sin su centro adscrito: el Drago

Tras nueve años estudiando asignaturas en dos idiomas, español y francés, y el esfuerzo que el programa de bilingüismo ha supuesto para el alumnado del CEIP Reyes Católicos, la Junta de Andalucía pretende dejar a parte de los escolares de este colegio sin el derecho de acceder al que hasta ahora ha sido su único centro adscrito por tratarse, al mismo tiempo, del único instituto también bilingüe de francés de toda la ciudad: El IES Drago.

Así lo ha confirmado el AMPA del CEIP Reyes Católicos, a quienes se les ha informado de que un 30 por ciento del alumnado no podrá seguir su formación y educación bilinguística de francés, tal y como marca el Plan de Fomento del Bilingüismo en Andalucía, en el que se determina "la continuidad formativa en un idioma tanto en primaria como en el centro adscrito".

Esta decisión de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz ha provocado la indignación entre los padres y madres del alumnado del centro, que tras nueve años convencidos de que sus hijos tendrían la oportunidad de cursar secundaria en el único instituto que da continuidad al programa de bilingüismo educativo del colegio, se encuentran con esta situación, y sin previo aviso. De hecho, hasta este año nunca había sido necesaria la preinscripción en el IES Drago, donde hasta ahora tenían reservada la plaza y que tendrían que realizar en apenas unos días.

El AMPA del centro escolar no ha tardado en actuar y ha solicitado reunión con el Delegado de Educación, Miguel Andreu, así como la intervención del Jefe de Inspección Educativa, José María González García, ante la inminente “ruptura del programa de bilingüismo de estos niños que llevan tantos años estudiando francés”.

En el escrito exponen que “si en su día matriculamos a nuestr@s hij@s en este colegio fue con la seguridad de que iban a estudiar este idioma hasta terminar bachiller, lo que les da la opción de estudiar el Bachibac”. “Con esta decisión que han tomado –añaden-, estas oportunidades se pierden y no habrá servido de nada el esfuerzo que han hecho durante todos estos años para tener un buen nivel de francés, desde los 3 años”.

El origen de esta decisión que no ha sido notificada oficialmente a los progenitores por parte de la administración andaluza a tan solo unos días de la preinscripción en el instituto es consecuencia “de una mala gestión de la Delegación, que da por hecho que el alumnado que se ha incorporado en este curso en nuestro colegio por el cierre del CEIP Institución (medida que también tomaron sin avisar), no va a querer continuar con una enseñanza bilingüe”. Sin embargo, añaden en el comunicado, “desde que entraron en el colegio estos niños están haciendo un enorme esfuerzo para adaptarse al bilingüismo, para de este modo poder acceder al IES Drago, porque tienen ese derecho”. Además, esta medida afectaría no solo a estos alumnos procedentes de la Institución, sino al resto del alumnado que ha cursado sus estudios en Reyes Católicos desde infantil.

Si antes del periodo de inscripción no se le reconoce al alumnado del centro escolar su derecho a acceder al único instituto bilingüe de francés adscrito, no descartan movilizaciones.

Con todo, el AMPA del CEIP Reyes Católicos ha querido dejar claro que el IES Columela "es un buen instituto, un centro histórico de gran referencia en el que se han formado grandes personalidades, pero donde no se imparte programa de bilingüismo de francés" que debería garantizarle la administración andaluza a estos niños y niñas.