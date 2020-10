Las crisis son las mejores épocas para reinventarse, sobre todo, porque no queda más remedio. Eso es lo que pensó José Carlos Martín, propietario del restaurante El Garbanzo Negro, que ahora se dedica a elaborar platos para llevar que anuncia a través de su página de Facebook.

“Nos hemos reestructurado. Teníamos seis mesas y con la reducción de aforo se quedaban en tres, lo que no era en absoluto rentable. Estuve tres meses cerrado y pensé: o cierro o reinvento el negocio, así no puedo seguir. Y como no tengo posibilidad de terraza tampoco, porque el Ayuntamiento es muy reacio, pues estoy resistiendo hasta que esto pase y la cosa se normalice para no perder el negocio. Ahora mismo estoy yo solo, pero hay tres trabajadores en ERTE. También he contado con la ayuda del dueño del local, que me ha rebajado un 30% el alquiler comprendiendo las circunstancias. En esta nueva andadura llevo desde el 1 de septiembre, y aunque no es el negocio del siglo, me sirve para mantenerme”.