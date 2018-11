Redpiso, la ciencia de encontrar una vivienda en el centro de Cádiz

COMPRAR una vivienda es toda una ciencia. Sobre todo en Cádiz capital, de Puertas de Tierra hacia dentro.

La fisonomía de Cádiz es compleja, irregular. Pero es momento de acabar con el temor gracias a la transformación para bien que ha vivido el casco histórico en los últimos años.

Jésica Domínguez es el rostro tras la oficina de la agencia inmobiliaria en Cádiz de Redpiso en la calle San José, nº 4. Una persona a la que hay que escuchar para perder ese miedo, para animarse a volver a los barrios de toda la vida en una ciudad que no deja de enamorar.

–¿Qué tiene Cádiz para que tantos quieran venir?

–El ánimo de sus calles. No es lo mismo que un lugar más tranquilo donde sales a la calle y está todo cerrado. El centro de Cádiz tiene ocio, restaurantes, comercios... Calles como Columela o Ancha tienen mucha vida. Los compradores que venían antes y no lo veían claro ahora se animan porque han vivido una enorme transformación en la ciudad. Se está ampliando el aparcamiento, ha mejorado la limpieza, y si trabajas cerca no necesitas ni coger el coche, porque con el carril bici estás en un momento en cualquier lado.

–¿Cuál es el perfil de quien viene a Redpiso?

–Sobre todo, vendedores cansados de intentarlo por su cuenta. Nuestra mejor publicidad es el boca a boca, lo que cuenta quien ha trabajado con nosotros. Tenemos un equipo de cinco personas especializados cada uno en una zona, además de un departamento financiero que ayuda a quien tenga que enfrentarse a ese mundo que es el de las hipotecas.Es muy importante ser parte de los barrios, conocer cada zona. Es la forma en la que conseguimos adaptamos a lo que cada perfil de cliente necesita, a sus necesidades y posibilidades.Es toda una ciencia, porque hay quien prefiere unas cosas a otras. No es lo mismo una zona u otra, y no es lo mismo que una vivienda tenga ascensor o no. Nuestro asesoramiento permite adaptarnos a cualquier perfil, ya sea alquiler o compraventa.

–¿Aún se palpa el miedo en los propietarios al alquiler?

–Existen miedos u otras motivaciones que hacen que muchos aún no opten por el alquiler de larga duración. Ese alquiler requiere una gran inversión que a menudo no se rentabiliza porque no cada vivienda se alquila. En ese sentido, hay que subrayar que los hoteles van bajando sus precios ante esa oferta. Sobre los temores del arrendador, vemos a la ocupación, o a que le destrocen el piso. En Redpiso trabajamos con ficheros de inquilinos para saber siempre si ha tenido problemas previos. Existen seguros que se hacen cargo de los impagos y que ponen a tu disposición a profesionales que aligeran todos los procedimientos. Son personas formadas para ello, equipos de abogados cuyo trabajo es ese.

–Contar con un equipo profesional detrás marca la diferencia.

–Nuestro equipo y nuestros asesores saben de primera mano cómo funciona cada tramitación, porque no hay dos ventas iguales. Apostamos mucho por la formación de nuestros profesionales. Siempre estamos al día de las últimas novedades, como ahora con la cuestión del impuesto de actos jurídicos documentados. Preparamos siempre al vendedor y al comprador, según las necesidades de cada cual. Somos la inmobiliaria líder en Madrid y también vamos a ser referentes en Cádiz.

–¿Qué zonas de Cádiz recomendaría?

–No podría decir una en concreto, porque de Puertas de Tierra adentro, todo es bonito. Para cada zona, solemos contar con plazas de aparcamiento que estén dentro de la finca o cerca. Existen muchas plazas que la gente alquila después de adquirirlas hace años y las tienen como inversión, y también incluso en venta. Hay quien prefiere pisos altos para que tengan más luz, y otras que prefieren los pisos bajos. Se está rehabilitando mucho porque Urbanismo está otorgando las licencias. El que vivía aquí, quiere volver, y hay zonas como Mentidero o plaza de España que gustan mucho, pero también hay quien siente cariño a sus barrios de toda la vida, como el caso de La Viña. El inversor se está animando, por eso que hablábamos de que Cádiz tiene un algo muy especial.