Reciclar de forma correcta, una asignatura pendiente.

Hoy se celebra el Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia que tiene tratar los desechos como corresponden, para no contribuir al cambio climático, y poder proteger el medio ambiente.El gesto de depositar los desperdicios en el cubo de la basura desencadena un proceso muy comentado en la época actual, pero que por el contrario es muy poco conocido: el reciclaje.Esa basura se recibe en la planta de Las Calandrias, donde las empresas Valoriza Medioambiente y Verinsur gestionan esta instalación propiedad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.A la planta envían sus residuos los municipios de Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, El Puerto de Santa María y Rota, así como los residuos del contenedor amarillo de los dos primeros municipios. En total, se gestionan en la planta más de 150 millones de kilos de basura cada año, con el único fin de darle una segunda vida a los materiales reciclables, ayudando en la medida de lo posible a la economía circular. Actualmente, en la planta se reciben dos corrientes de residuos. Los que provienen de la recogida selectiva de envases de los municipios de Arcos y Jerez, y la fracción resto o contenedor gris de los municipios arriba indicados.

Calandrias es una auténtica factoría de la recuperación, donde un buen número de trabajadores rescatan cada día aquellos materiales que siguen siendo útiles para la sociedad mediante procesos de reciclaje. El proceso para lograr el reciclado del material es sencillo. Se basa en la aplicación de procesos de separación para ir escogiendo las materias útiles por familias.

Triaje de voluminosos

En primer lugar, el material se pasa por unas cintas en las que varios trabajadores extraen los elementos considerados voluminosos, que pueden producir atascos en los procesos posteriores de reciclado.Es sorprendente lo que se puede encontrar en esta primera etapa. En ella, han recogido desde bombonas de butano hasta una viga de hormigón, pasando por un amplio abanico de elementos impropios, como televisores y otros electrodomésticos, restos voluminosos de poda, etc.

Datos de 2017: del 63,7% de residuo biodegradable, algo más de un 40% corresponde a materia orgánica

En este punto nos toca dar el primer toque de atención a la mala praxis por parte del ciudadano. Si bien el contenedor gris se denomina fracción resto, esto no quiere decir que todo vale. La ciudadanía conoce de sobra que hay ciertos residuos que no se deben depositar en estos contenedores.Así, por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se deben depositar en los puntos limpios o en los puntos de venta de electrodomésticos, de tal manera que los sistemas integrados de gestión creados a tal fin, pasen a recogerlos y los envíen a los centros especialmente creados para su reciclado.

Asimismo, los residuos de construcción y demolición se deben llevar a los puntos limpios, junto con los restos de poda y el resto de residuos domésticos voluminosos, como colchones, armarios, etc. Respecto a las bombonas de butano, ¿realmente alguien piensa que su sitio es tirarlo al contenedor de la basura?

Extraer la materia orgánica

Después de esta etapa llamada triaje de voluminosos, se pasan los residuos por un trómel, en el que se extrae la mayor parte de la materia orgánica. Un trómel es un cilindro de unos 15 metros de longitud y tres metros y medio de diámetro, por los que los residuos se desplazan favorecidos por el movimiento circular del mismo. Este cilindro se encuentra agujereado en forma de colador, en la primera mitad por agujeros de 10 cm de diámetro, y en la segunda mitad, de 8 centímetros de diámetro. La primera parte también dispone de una serie de “pinchos” que hacen la función de abre bolsas y que facilitan el proceso de selección y reciclado.Por esos agujeros, y debido al movimiento del trómel, se van deslizando los restos de materia orgánica que vienen en las bolsas de basura, principalmente los restos de alimentos, ya que suelen venir con un tamaño adecuado. Es por esto por lo que los restos de poda no son válidos y han sido eliminados en la primera etapa. Las ramas de árboles no pasan por estos agujeros, por lo que el trómel no sería capaz de realizar su función.Esta materia orgánica seleccionada, se envía a un proceso que se llama de maduración, en el que se fermenta de tal manera que se estabiliza la materia orgánica y se le elimina la humedad.Por eso, nuevamente los impropios son la peor parte del proceso. Dado que los agujeros antes comentados, tiene un tamaño adecuado para el paso de materia orgánica, también lo tienen para otros productos indeseados, como pueden ser los cristales, las pilas o las chapas de refresco o las tapas de botes y frascos. De todos ellos, quizás los más perjudiciales son los vidrios y cristales. Cuando una botella o un frasco se tira a la basura, en alguna parte del proceso hasta la llegada a la planta se rompe y que cientos de cristales se esparzan, y al separar la materia orgánica, se vayan con ella. Al ser un elemento no biodegradable, permanece hasta el final de la cadena, normalmente en elementos cada vez mas pequeños. Esto supone que al final del proceso haya que cribar el material orgánico obtenido, haciendo que el paso de luz de la criba sea lo suficientemente pequeña como para que el vidrio se quede en el cribado, lo que hace que parte de la materia orgánica sí válida se pierda con el vidrio.Aun así, hay vidrio que pasa con la materia, lo que hace que ese material que se usa como compost o enmienda agrícola no sea todo lo bueno que podría ser.La alternativa a toda esta explicación es mucho mas sencilla. Si el vidrio se deposita en su contenedor, este se recicla y el compost que se obtiene de la materia orgánica del contenedor gris es de mucha mejor calidad.La diferencia de energía que requiere una explicación frente a la otra ya hace que merezca la pena que depositemos correctamente cada fracción en su sitio.La mayoría de las veces, en la misma isla de un contenedor gris o en sus proximidades, hay uno de vidrio. Este gesto que nos puede parecer tan costoso, si lo ponemos en la balanza del bien que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente, pasa a ser insignificante y contribuye a mejorar la economía circular.

Materiales útiles

Después de haber pasado por el trómel, el residuo pasa por dos grandes cintas, en las que varias personas se dedican a extraer materiales útiles, principalmente envases. Aunque no nos lo creamos, y pensemos que somos una sociedad avanzada que hacemos una separación de los envases en su contenedor amarillo, no debemos engañarnos. Los estudios que periódicamente se realizan demuestran que, a día de hoy, hay cuatro veces mas envases en la línea gris que en los contenedores amarillos. Por cada kilo de envases que se recoge en el contenedor amarillo, se recogen 4 en el contenedor gris.Este panorama refleja varios puntos a tener en cuenta. El proceso de reciclado de los envases en la línea gris es mucho más complejo que el de la línea amarilla por dos motivos principalmente. Por un lado, al estar entre más cantidad de otros materiales es mas difícil extraerlo, y por otro, viene mucho más sucio, ya que ha estado en contacto con más materia orgánica.

Un hecho gráfico de esto que comentamos es que de los residuos que se depositan en el contenedor amarillo, se recupera casi un 90%, mientras que el porcentaje en la línea gris es de apenas el 20%. No podemos olvidar que el objetivo de la Unión Europea en el horizonte 2025 es recuperar el 50% de los residuos domésticos generados.