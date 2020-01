La Dirección del Puerta del Mar deniega el uso del salón de actos a los sindicatos

Las secciones sindicales de Autonomía Obrera (AO) y CGT del Hospital Puerta del Mar denuncian que la Dirección del centro no autoriza a los sindicatos la utilización del salón de actos para la celebración de una asamblea, prevista para este jueves, para informar sobre los motivos de la manifestación convocada para el próximo domingo 26 de enero por la Marea Blanca Gaditana contra el deterioro creciente del sistema sanitario público en Andalucía.

AO y CGT aseguran que se trata de "la primera vez en toda la historia de nuestro hospital" que la Dirección no autoriza el uso del salón de actos a los sindicatos. "Resulta absolutamente inconcebible y vergonzoso que un salón de actos que históricamente se ha concedido sin ningún problema a multitud de organizaciones sociales, en el que se han celebrado jornadas de carnaval, homenajes, obras musicales y de teatro, y que se concede constantemente para charlas y conferencias patrocinadas por los laboratorios farmacéuticos, jornadas de formación, etc., de repente resulte drásticamente denegado paracelebrar en él una asamblea de trabajadores del propio hospital y convocada, como no podía ser de otro modo, por los propios sindicatos del hospital", manifiestan.

Según AO y CGT, esta decisión "viene a acreditar la creciente tendencia del equipo directivo de nuestro hospital, con su nuevo director gerente a la cabeza, a menospreciar y pisotear sin el más mínimo reparo los derechos laborales y sindicales de todo el personal del centro".

Ante esta situación, exigen "el cese inmediato" del director gerente del hospital, Sebastián Quintero Otero, y reclaman "el más escrupuloso respeto para los derechos laborales y las libertades sindicales en nuestro hospital".