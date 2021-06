El Puerta del Mar cerrará hasta 114 camas este verano

Los hospitales Puerta del Mar y San Carlos cerrarán un total de 134 camas este verano, según la información que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha trasladado a los sindicatos. En concreto, el centro gaditano mantendrá "en reserva" -como suele denominarlo la administración- 114 camas y el de San Fernando una veintena, que se haría de forma progresiva y supondría la clausura de la planta 11 del centro.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su desacuerdo con este cierre de camas, que asciende a 240 sumando todos los hospitales de la provincia, y su "profundo malestar" por el plan de vacaciones en general presentado por el SAS para este verano. Cabe señalar que el único centro que mantendrá todas sus camas operativas será el hospital de Puerto Real.

El responsable de Sanidad de Csif, Alberto Puyana, llama la atención sobre la tardanza de la administración para dar a conocer este año el plan de vacaciones de verano, cuyas directrices "vuelven a caer en los mismos defectos de siempre, es decir, en la disminución de programas y cierre mayoritario de centros de atención primaria en horario de tarde, en cierres de plantas y camas que eufemísticamente la administración considera que están reservadas y en la disminución de la actividad quirúrgica".

Puyana critica que no se tenga en cuenta, una vez más, el refuerzo de profesionales en atención primaria en las localidades costeras que experimentan un aumento considerable de población durante el periodo estival. Detalla que el único lugar donde hay un refuerzo mayor es en Zahara de los Atunes. "Parece que no hay otra localidad en la costa gaditana que merezca ser reforzada para la administración", lamenta el responsable de Sanidad de Csif, quien cree que "no es de recibo que poblaciones como Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Conil o Sanlúcar, que experimentarán un aumento de población en verano, tengan que cerrar en horario de tarde muchos de sus centros".

En cuanto a los hospitales de la Bahía de Cádiz, destaca el cierre de 114 camas en el Puerta del Mar y la reducción de la actividad quirúrgica en el centro, además del cierre de 20 camas en San Carlos, lo que supondrá la clausura de la planta 11, actualmente ocupa por pacientes de Medicina Interna y de Cirugía. Asimismo, en el mes de agosto se paralizará la actividad quirúrgica en San Fernando.

Puyana se congratula con el hecho de que en el Hospital de Puerto Real no se haya anunciado el cierre de camas ni la disminución de la actividad quirúrgica.

Para el responsable de Sanidad de Csif, no se entiende la disminución generalizada de la actividad quirúrgica que habrá este verano en los hospitales de la provincia, teniendo en cuenta que durante la pandemia, y especialmente en los meses de confinamiento, se produjeron retrasos en las listas de espera de cirugía programada. Así, considera que "no es de recibo esta disminución precisamente ahora, que sería posible recuperar parte de ese terreno perdido".