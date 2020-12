¿Qué es un contacto estrecho cuando hablamos de una persona que ha dado positivo por covid–19? ¿Qué evidencias hay respecto a cómo se contagia esta enfermedad? ¿Cómo se coloca de forma correcta la mascarilla? ¿Las personas jóvenes, sanas y deportistas pueden contagiarse? Estas son algunas de las preguntas que se han lanzado este viernes a los alumnos del colegio Las Esclavas en la charla Cultura preventiva sobre el covid, que se impartió en cinco turnos diferentes a lo largo de la mañana.

Se trata de una iniciativa de Protección Civil y la Policía Local de Cádiz, que ofrecieron dar estas charlas en colegios e institutos de la ciudad, a través de la Delegación Municipal de Enseñanza, y está teniendo muy buena acogida.

Los encargados de dar estas charlas son Fernando Martos, voluntario de Protección Civil, y un agente de la Policía Local que ha pasado la covid–19.

Fernando Martos comenzó haciendo preguntas a los menores sobre esta enfermedad, su prevención, forma de contagio o el aislamiento que deben hacer los contactos estrechos, entre otras, dando varias opciones de respuesta. La mayoría de los alumnos contestaron de forma correcta casi todas las preguntas. "Sabéis muy bien la teoría, pero ahora hace falta que la pongáis en práctica", expresó el voluntario de Protección Civil.

Luis, que es el policía local de Cádiz que participa en estas charlas, no pudo acudir en esta ocasión, por lo que fue Fernando quien contó la experiencia del agente, "un tío muy deportista", que un día se levantó y después de llevar a su hijo al colegio, notó un dolor de espalda y, al principio, "pensó que se había pasado con el entrenamiento". Pero después, fue a comer algo "y todo le sabía muy mal"; luego empezó a dolerle la cabeza y se dio cuenta de que había perdido el olfato. Cuando se puso el termómetro, tenía 38,5º de fiebre. Estuvo tres noches sin poder dormir de lo mal que se encontraba. "Le ha costado casi un mes y medio coger de nuevo la forma física. Pero lo que más le fastidia es no saber cómo se contagió, porque es una persona que cumple estrictamente las medidas de prevención y las hace cumplir", expresó Fernando Martos, quien aprovechó para insistir a los menores sobre la importancia de no bajar la guardia durante las fiestas navideñas: "En las vacaciones hay que seguir atentos, no podemos relajarnos".

El voluntario de Protección Civil explicó, a través de imágenes, los aspectos más importantes relacionados con el coronavirus. Así, expuso la composición del virus y por qué es tan importante lavarse las manos, sobre todo con agua y jabón, aunque también sirve una cantidad generosa de gel hidroalcohólico con más del 60% de alcohol; los motivos de su rápida transmisión; qué son los aerosoles y por qué son la principal vía de contagio.

Para resaltar que la covid-19 no es solo una enfermedad de ancianos, concluyó proyectando fotografías de personas muy jóvenes y famosas que se habían contagiado, como un influencer ucraniano de 33 años que negaba la existencia de la covid, se infectó en un viaje y murió; o el futbolista del Manchester United Pogba, que se contagió "y no podía ni correr", y el también futbolista español Diego Costa, que se ha quedado con secuelas (trombosis venosa) y no sabe si podrá volver a jugar esta temporada. Puso más ejemplos, como la jugadora de baloncesto de la NBA de 18 años Paula Fraile, el italiano Michael Antonelli, de 21 años, que era una promesa del ciclismo y murió el pasado 4 de diciembre, y una niña de 12 años que también murió recientemente.

La importante labor de los voluntarios de Protección Civil

El coordinador de Protección Civil de Cádiz, José Manuel Calvo, quiso llamar la atención sobre la labor de los voluntarios, como Fernando Martos, que se está encargando de dar estas charlas de prevención de la covid en los centros educativos.

Calvo destacó que Fernando Martos es comandante de Ingenieros del Ejército de Tierra, ha sido paracaidista y desactivador de explosivos (TEDAX), "y cuando se ha jubilado, ha optado por ser un ciudadano de buena voluntad, como lo calificamos en Protección Civil, y ayudar a sus conciudadanos en los trabajos de cultura preventiva, que siempre será una asignatura pendiente porque la gente tiende a ser imprudente, en muchas circunstancias, por confianza". Señaló que Martos hizo hace un año el curso de voluntariado y se ha implicado mucho: "Durante los tres mese de confinamiento, ha jugado un papel importantísimo, estando todos los días en el equipo logístico haciendo múltiples tareas".

José Manuel Calvo aprovechó para animar a personas mayores a hacerse voluntarias, porque "después de la vida laboral, hay cosas importantes que hacer, como estar en Protección Civil".

Y esto sin desmerecer a labor que realizan los voluntarios jóvenes, que "son muy válidos porque tienen la oportunidad de adquirir competencias y capacidades al trabajar en equipo, formarse, tomar decisiones de responsabilidad y enfrentarse a los problemas que tienen sus vecinos, la mayoría de las veces en prevención y otras en intervención". Puso el ejemplo de fiestas como el Carnaval, donde hacen un trabajo "para evitar que se produzcan accidentes y ayudar a que sus conciudadanos disfruten con más tranquilidad, sacrificando su tiempo libre".