Premios Max en Cádiz: Una gala para reivindicar "la resistencia" del teatro de provincias y el talento local

Una emocionada, emocionadísima, Ana López Segovia recuerda que un día ella y José Troncoso tuvieron que dejar Cádiz para buscarse la vida fuera de su ciudad, por eso hoy, directores de la gala del evento más importante de las artes escénicas de nuestro país, estos actores y dramaturgos gaditanos no han dudado en impregnar los XXVI Premios Max, que se celebran por primera vez en su ciudad, del "talento" y "la resistencia" del teatro de provincias. "Porque es muy difícil, nosotros lo sabemos, hacer teatro, dedicarte a las artes escénicas, desde aquí, luchando contra un doble centralismo, el centralismo de Madrid y el centralismo de Sevilla", ha dicho el alma mater de la compañía Las Niñas de Cádiz.

De esta forma, López Segovia y José Troncoso han articulado la cita que se celebra este 17 de abril en el Gran Teatro Falla en torno al talento de Cádiz, "a gente que está luchando mucho por seguir haciendo teatro desde la periferia, el teatro de provincias que se ha dicho siempre", y en torno al talento emergente. Y es que, como recordó el director de La Estampida, "al ser estos los Max del Por-Venir, que es el lema con el que nos invitaron a participar desde la Fundación SGAE, vamos a conjugar el futuro de las artes escénicas con talento consagrado".

Así, los directores de la próxima gala de los Max han dado cuenta de algunos de los detalles del evento, que se podrá ver en La 2 de Televisión Española a partir de las 20.00 horas, en una rueda de prensa en el hall del Teatro Falla donde estuvieron acompañados por el alcalde de Cádiz, José María González, la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla y el director general de la Fundación SGAE (organizadora de estos premios), Rubén Gutiérrez.

"Nos hubiera encantado contar con muchísima más gente", se disculpa la dramaturga reforzada por Troncoso ("pero es que todo el talento de Cádiz no cabe en una gala") pero, finalmente, "hemos querido escoger a un elenco que represente a la resistencia", ha continuado la actriz que también ha pedido -"la gala del 17 va a estar preciosa, ya lo veréis, pero yo me he venido arriba y aprovecho para decir unas cuantas cosas", ha advertido, siempre contestataria- un "mayor apoyo" en Cádiz a las artes escénicas y ha deseado "que a través del FIT, después de tantos años en pie, se consiga crear una estructura sólida para el teatro de Cádiz".

Los nombres de presentadores, entregadores y participantes

Además de estas justas reivindicaciones, durante el encuentro con los medios también se han desvelado los nombres de los presentadores, entregadores y participantes en la gala de entrega de los XXVI Premios Max de las Artes Escénicas en el Gran Teatro Falla que estará, como prometieron los directores en una entrevista con este periódico, marcada profundamente por el acento gaditano

Así, artistas de la ciudad y de la provincia como la cantente y compositora Judeline, el cantaor David Palomar, la bailaora María Moreno y las bailarinas María Molina y Marta Reguera actuarán en la cita, además de Lucrecia y de Manu Guix, compositor de la obra El petit príncep, dirigida por Àngel Llácer y distinguida con el galardón de nuevo cuño de los Max, el Premio Aplauso del Público, tal y como ha anunciado el director de la Fundación SGAE durante este mediodía.

De Cádiz también serán los músicos que forman la banda que acompañará a estos artistas en sus actuaciones. Así, el talento de Adriana Calvo (saxo, flauta y voz), Javier Galiana (piano, teclados, guitarra y voz); José López (bajo, guitarra y voz) y Juan Sainz (batería, percusión y voz) estará presente durante toda la gala.

Una ceremonia que estará conducida por La banda polvorienta, "un grupo de personas, vestidas con elementos de un antiguo teatro derruido, que nos recordarán la importancia de las artes desaparecidas en un futuro distópico", han explicado los directores y guionistas sobre los encargados de poner en pie el hilo argumental que han previsto para los presentes Max y que llevan los nombres de Susana Rosado, Chano Martín López, Martina Oneto Troncoso y Carla Román Vázquez.

Con esta banda polvorienta, a la que también se suman otros actores como Antonio Labajo, Ana Olivar, María Duarte y Mariki Fernández, los creadores de la gala quieren celebrar que "aunque no quede nada, la gente siempre siente la necesidad de contar historias y que, por eso, el teatro nunca muere", remarcan.

Más nombres, y más Cádiz o amantes de Cádiz, en los entregadores de los galardones donde se cuenta con Encarna Anillo, Cuchi Castañeda, Fernando Bonat, Víctor Clavijo, Marco Flores, Ruth Gabriel, Eduardo Guerrero, Juan García Larrondo, Las Niñas de Cádiz, Manuel Morón, Álvaro Morte, Chema Noci, Alicia Pavón, Javier Ruibal, Pepa Rus, Paco Tous, Consuelo Trujillo y Eva Yerbabuena.

Maximino de honor y Aplauso del Público

Otros detalles novedosos de los XXVI Premios Max han sido revelados por el director de la Fundación SGAE, Rubén Gutiérrez que, además de sentirse "encantado con el proceso de trabajo de esta gala que hemos vivido en Cádiz", ha anunciado la recuperación del Maximino de Honor, que se le ha concedido y entregado este mismo viernes a la compañía La Tía Norica, y el nombre del primer ganador del Premio Max Aplauso del Público, el tercero de los premios especiales que se entregan en esta edición de los Max y que se ha creado este año, al espectáculo familiar El petit príncep de La Perla 29.

Gutiérrez ha recordado que esta propuesta dirigida por Àngel Llácer de la mano del compositor Manu Guix, "se estrenó en el año 2014 y, desde entonces, se sigue representando cada Navidad en Barcelona convirtiéndose para muchas familias ya en una tradición".

Hay que recordar que otros premios especiales que se entregarán en la gala son el Max de Honor, a la compañía Tricicle, y el Premio Max aficionado o de carácter social, que ha recaído este año en Payasospital. Además, de los verdaderos protagonistas, los destinatarios finales de las ansiadas manzanas creadas por Joan Brossa a la que aspiran los finalistas de cada una de las 20 categorías a concurso.

Un trabajo "excepcional" desde Cádiz

Rubén Gutiérrez también ha querido incidir en el trabajo "excepcional" de los profesionales que se han encontrado en el equipo organizativo de los Max en Cádiz -desde la concejala al director del Falla, José Bedoya, pasando por "profesionales de peluquería y artesanía" y, por supuesto, de los directores de la gala- y ha destacado la expectación que ha levantado esta edición de la cita con récord de periodistas acreditados, "más de un centenar".

Por su parte, tanto Lola Cazalilla como el alcalde de Cádiz, han agradecido a la Fundación SGAE "la confianza" por elegir Cádiz deseando, como ha apuntillado José María González, "que ésta no sea la única vez" que los premios se celebren en la ciudad.

De esta forma, el primer edil ha invitado a participantes, nominados y equipo organizativo "a perderse por la ciudad" y dejarse "inspirar" por Cádiz para sus próximos trabajos.

¿Por qué no? Y es que, como han imaginado Ana López Segovia y José Troncoso, la posibilidad se puede reescribir. Es posible hacer teatro desde las provincias, es posible hacer teatro desde Cádiz. Sueñan. Es posible los Premios Max en Cádiz. De hecho, ya están aquí.