La Policía Local vuelve a las protestas frente al Ayuntamiento de Cádiz tras los incidentes de hace dos semanas

Decenas de policías locales gaditanos se han vuelto a concentrar este viernes en las puertas del Ayuntamiento para reclamar mejoras laborales. Esta es la primera que llevan a cabo desde que hace dos semanas la protesta acabara con la suspensión del pleno municipal telemático y el desalojo del edificio consistorial debido a la entrada de humo por unos botes que fueron abiertos por los manifestantes y que trajo consigo la asistencia médica en un centro de salud de dos concejalas por problemas respiratorios.

Los botes de humo han vuelto a hacer acto de presencia este viernes pero los policías locales se han cuidado mucho de abrirlos a bastantes metros del edificio para impedir que entrara el humo hacia dentro. En esta ocasión la protesta ha sido más numerosa y en una de las ocasiones se metieron debajo de los arcos del Ayuntamiento, lugar en el que estuvieron haciendo sonar los pitos y bocinas durante al menos cinco minutos para hacerse oír.

La protesta incluso ha tenido un elemento colorista con la presencia de un agente, representando al sindicato CSIF, disfrazado de mosquetero que iba recitando una serie de poemas reivindicativos con un micrófono.

Al contrario de lo que pasó hace dos semanas, en esta ocasión no ha habido desórdenes ni tampoco ha habido un enfrentamiento como el que se produjo con un concejal y unos de los asesores municipales, así como con los miembros del sindicato mayoritario Autonomía Obrera.

Los dos sindicatos corporativos, UPLB (Unión de Policías Locales y de Bomberos) y el SPLCA (Sindicato de la Policía Local de Cádiz) volvieron a incidir en que no hay un interés por parte del equipo de Gobierno en solucionar este conflicto. En este sentido, el secretario de SPLCA, Javier León, lamentó que desde hace dos semanas no se estén convocando las mesas de negociación con todos los sindicatos presentes en el Ayuntamiento.

León ha recordado que la plantilla de las Policía Local está cumpliendo "con nuestra obligaciones ajustadas al cumplimiento de nuestra jornada laboral pero por parte del equipo de Gobierno no se está cumpliendo con la de los servicios que necesita esta ciudad".

Francisco Rama, el secretario de UPLB, ha recordado que desde que hace dos años y medio una empresa externa hiciera una propuesta de RPT "que los propios sindicatos dijimos que no se pagara porque no valía un pimiento, al equipo de Gobierno le ha importado esto una verdadera mierda" y pone como ejemplo el que no se hayan celebrado las últimas reuniones.

Rama asegura que esta ciudad "necesita sí o sí, al igual que la mayoría de las turísticas, un refuerzo de policías locales y este año no hay nada. Vamos a cumplir con nuestra jornada ordinaria, hacemos todo lo que se nos ordena que está ajustado a derecho, cumplimos con nuestra jornada, pero no hay personal para la infinidad de acontecimiento y eventos que hay en la ciudad en todo el verano".

León espera que la suspensión de las negociaciones no se esté produciendo por las protestas de hace dos semanas : "Veo que no tiene por qué porque nosotros aquel día lo que hicimos es ejercer un derecho fundamental que tienen todos los trabajadores".

Rama, por su parte, lamenta que se esté intentando criminalizar al Cuerpo de la Policía Local, "porque por boca del alcalde y algún ilustre de esta bendita casa nos han puesto a los pies de los caballos".

El secretario de UPLB recuerda que hace unos días recibieron la orden de intensificar la vigilancia con los sin techo: "Aquí ha habido un buenismo, ha habido un efecto llamada y ahora que le hacen al alcalde una cacerolada en la puerta de su casa, se pide que empecemos a atosigar, a vigilar y a estar encima de los sin techo. Eso se tenía que haber hecho con políticas sociales acordes a las necesidades de estas personas pero esto no se arregla con un estado policial. Ellos se moverán y no podemos estar permanentemente con ellos".

Por otro lado, los dos representantes sindicales se han mostrado preocupados pro el problema de la venta ambulante ante la falta de vigilancia en las playas, donde por ejemplo se están vendiendo productos perecederos sin envasar como dulces u otros. Ramas ha señalado que espera que si hay algún día una intoxicación alimentaria por este motivo "no nos vayan a echar las culpas a nosotros, pero con la cara que tienen, seguro que nos van a poner en el disparadero y nos van a criminalizar".