La Policía Local disuelve un botellón con hasta 300 personas en Cádiz

La Policía Local de Cádiz interpuso en la noche de este viernes un total de 119 denuncias por la celebración de botellones en distintos puntos de la ciudad y por el incumplimiento de normativas obligatorias como consecuencia de la pandemia y para evitar rebrotes de la Covid-19, como el uso de las mascarillas.

Estas denuncias responden a un dispositivo especial establecido por la Policía Local para actuar contra grupos de jóvenes que consumen alcohol en la vía pública, además de no guardar la distancia de seguridad y no utilizar la mascarilla. Así, este viernes 10 agentes uniformados y no uniformados que actuaron en distintas zonas de la capital gaditana.

El más numeroso se produjo en la calle Alcalá de los Gazules (en el paseo de la Zona Franca), donde se localizaron unas 300 personas concentradas con numerosos vehículos y la mayoría haciendo botellón, algunos de ellos sin mascarillas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Muchos de los jóvenes allí congregados manifestaron que habían sido convocados a través de la red social Facebook. La Policía realizó un total de 98 denuncias por la concentración de más de 10 personas no autorizadas. Muchos de los jóvenes allí congregados manifestaron que habían sido convocados a través de la red social Facebook.

Asimismo, los agentes actuaron en la plaza Pablo Ruiz Picasso, donde se realizaron 10 denuncias a un grupo de jóvenes sin que ninguno llevara colocada la mascarilla. Además, se realizó una denuncia por tenencia de estupefacientes y se intervinieron dos anillos a un joven por no poder justificar su procedencia, quedando pendiente comprobaciones por parte del grupo de atestados para denunciarlo en su caso por un presunto delito de hurto o apropiación indebida.

En el parque del Cementerio de los Ingleses se realizaron 3 denuncias a jóvenes que se encontraban en una concentración de 12 jóvenes que huyeron en su mayoría ante la presencia policial. Se encontraban haciendo botellón y sin las mascarillas colocadas.

Igualmente, en la plaza de La Fuente se procedió a la denuncia de 4 jóvenes que estaban concentrados en dicho lugar sin tener colocadas las mascarillas. Y en la calle Drago, junto al Juzgado de San José, se acudió a requerimiento de vecinos por un grupo concentrado sin mascarillas, interponinedo 2 denuncias por dicho motivo.

En el casco antiguo también se realizaron 2 denuncias por ausencia de mascarillas, concretamente en la Plaza de Mina y en la calle la Rosa.

Desde la Policía Local de Cádiz se hace un llamamiento a los jóvenes que hacen caso omiso de las directrices que marcan las autoridades sanitarias e incumplen la normativa, pidiéndoles responsabilidad y recordándoles que conviven con personas mayores que son más vulnerables a la enfermedad generada por la Covid-19.