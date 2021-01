Un policía local de Cádiz es contagiado por Covid tras una intervención humanitaria

Una actuación humanitaria de la Policía Local cuando fueron a a asistir a una persona mayor que se había caído en su domicilio ha acabado con un agente de este Cuerpo interviniente contagiado por Covid-19 y otros dos que han tenido que ser confinados por haber tenido un contacto estrecho con el primero a la espera de que se le haga el PCR.

El asunto no pasaría por terminar de ser al final los gajes del oficio cuando se está en la primera línea de fuego pero al final el asunto ha acabado por una queja por parte del sindicato de la Unión de Policías Locales y Bomberos (UPLB) y también por diversos agentes. En primer lugar porque no se les dijo que una persona del entorno de la persona mayor estaba contagiada. Por otro lado, porque creen que otros servicios están lavándose las manos con este tipo de intervenciones que ellos sí hacen al tratarse de cuestiones humanitarias.

El tema es que la Policía Local recibió a las tres menos cuarto del 1 de enero un aviso en la central para ayudar a levantar a una persona que se había caído en su domicilio. La que realizó el aviso fue su esposa y dejaba claro que no requería asistencia sanitaria sino simplemente auxilio para ser trasladado a su dormitorio.

Los agentes acudieron a la vivienda y se encontraron al hombre al suelo y necesitaban llevarlo hasta el dormitorio, que se encontraba a unos ocho metros. Los policías locales llevaban puestas mascarillas del tipo higiénicas y guantes de nitrilo, mientras que el hombre y su esposa no las llevaban. De hecho se les requirió por parte de los agentes que se las pusieran y la respuesta fue que no tenían ninguna a mano en ese momento.

A pesar de que eran tan sólo ocho metros, tardaron mucho en poder llevarlo hasta el dormitorio porque no tenía apenas movilidad y llevaba casi arrastrando los pies, por lo que el contacto físico fue prolongado y estrecho durante muchos minutos.

Con el trabajo que le costaba desplazarse y el peso que tiene, la persona mayor iba con la respiración muy acelerada y casi ahogándose hasta que consiguieron tumbarlo en la cama, momento en el que el hombre exhaló una gran cantidad de aire sobre el rostro del agente.

Los residentes en la vivienda señalaron que no tenían familiares ni hijos que les ayudaran y también pidieron que no dieran traslado de su situación a otras instituciones.

El problema es que a las doce y media de la noche del día siguiente volvió a producirse otra caída de la misma persona y un nuevo aviso a la Policía Local para que fuera trasladado a su dormitorio. Desde la centralita se iniciaron gestiones para tratar de localizar a algún familiar y se dio con la existencia de un hijo que vive fuera de la fuera de la provincia y de un cuñado.

La sorpresa es que este último familiar les dice que conoce la situación que hay pero que se le ha recomendado y ordenado por parte de los servicios médicos que no acuda al domicilio porque la mujer que realiza la asistencia al hombre que se ha caído y a su esposa, tiene el Covid-19. No sólo eso sino que en el atestado incluso se hace constar que el familiar les comenta que desde los servicios sanitarios le han dicho que cuando ocurra otra vez algo, llamen a la Policía local y no a ellos. Ahí, advierten que se les ha ocultado que había un positivo en su entorno.

Eso lo conocen cuando ya se ha producido un servicio el día anterior y cuando están allí los agentes, por lo que se les insta a marcharse y a seguir el protocolo por posible contacto-contagio con un paciente Covid-19.

Desde la UPLBA. se asegura que los agentes de la Policía Local están acudiendo a estos servicios "pese a que no es una competencia" de este Cuerpo. Así, dicen que dada la situación de pandemia "los compañeros se están jugando la vida (sin olvidar el riesgo implícito para sus respectivas familias) cada vez que acuden a estos servicios que cada vez son muchos más por dejación de los servicios sanitarios de emergencias.

Así, señalan que no tienen los medios necesarios ni la capacitación "para asistir y atender a estas personas", por lo que piden que se tomen cartas en el asunto.

En el atestado del segundo día se llega incluso advertir que desde el Ayuntamiento se llegó a anunciar que desde Protección Civil se iban a realizar todas estas labores "con seguridad", para lo que se les dotó de medios, formación, publicidad y carteles con teléfonos de contacto 24 horas. En este sentido lamentan que haya desaparecido y no se hayan tomado las medidas alternativas, por lo que son ellos los que tienen que hacerlos sin que vayan con las medidas de seguridad apropiadas al ser muchos de los usuarios, personas de alto riesgo.

Desde la UPLB se critica que "mientras que el alcalde se salta las normas como hemos podido ver, nosotros estamos al pie del cañón poniendo en juego nuestra salud y auxiliando la población", añadiendo que sienten ninguneados por el primer regidor "y por otros cargos públicos".