El PSOE insiste en la realización de las ITE en el parque público de viviendas

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz ha puesto de nuevo sobre la mesa la propuesta que presentaron en el pleno del pasado mes de abril para obligar a la realización de las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) en el parque público de viviendas, "una medida urgente debido a que algunos edificios tienen más de 50 años de construcción y resulta imprescindible comprobar el buen estado de las edificaciones", han afirmado desde el PSOE.

Esta reivindicación ha vuelto a surgir tras el acuerdo adoptado en el pasado martes por el Consejo de Administración de la empresa municipal de vivienda Procasa para la contratación de los servicios de reparación y mantenimiento de los edificios del parque público, "un paso importante pero que no puede desviar la atención sobre la urgencia de realizar las ITE a los edificios públicos". "Las pequeñas reparaciones no pueden dejar caer en el olvido que hay que cumplir la normativa respecto a las ITE, un requerimiento que desde el Ayuntamiento se realiza de forma continua a los propietarios privados, pero sin embargo la normativa parece no tener tanta importancia cuando es el Ayuntamiento el dueño", han afirmado desde el PSOE.

Actualmente, el Consistorio tiene bajo su propiedad 1.381 viviendas, muchas de ellas con más de 50 años, sobre la que habría que realizar una revisión de la estructura, cimentación, fachada, cubiertas o azoteas, entre otras cuestiones. Desde el PSOE han incidido en que esta propuesta socialista surge precisamente por la reivindicación de vecinos y vecinas de viviendas públicas que exigen un mantenimiento de sus edificios, que se encuentran con grandes deficiencias y pueden resultar peligrosas para sus habitantes, "pero han pasado meses desde que se aprobase en pleno y no se ha hecho nada", a pesar de que la realización de estas inspecciones y el arreglo de lo que se dictamine en ellas son imprescindibles para garantizar la habitabilidad de las viviendas y la seguridad de sus moradores.

Para finalizar, han aseverado que el cumplimiento del acuerdo plenario supondría el "compromiso real" del equipo de gobierno con la vivienda pública y dignificar el parque público actual.