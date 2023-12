PSOE: "La ciudad no está ahora más limpia que cuando estaba Kichi"

Los representantes el Grupo Municipal del PSOE de Cádiz ultiman ya las intervenciones que llevarán a cabo en el Pleno municipal que tendrá lugar el próximo jueves, 28 de diciembre, Día de los Inocentes.

El portavoz socialista, Óscar Torres, adelantó que la primera de las propuestas será relativa al plan de choque e limpieza que anunció en su día el equipo de gobierno de Bruno García nada más llegar a San Juan de Dios.

Así, a pesar de reconocer que este un tema recurrente sobre el que todos los grupos que concurrieron a las últimas elecciones municipales mostraron una gran preocupación e interés, Torres dejó claro que tenía la sensación generalizada de la ciudadanía es que Cádiz no está limpia.

Fue un plan de choque anunciado por el propio alcalde que tendría vigencia entre los días 26 de junio y el 3 de septiembre. "Pero, a partir de esa fecha, poco más se ha sabido de ese plan de choque". Afirman los socialistas que no tienen información oficial ya que no les han reportado informe alguno no sólo a la oposición sino, tampoco, a la ciudadanía en general.

El PSOE instará al equipo de gob¡erno a que se realice un informe y que éste se publique en la web municipal de transparencia con varios aspectos considerados claves para poder conocer en profundidad los resultados de ese plan de choque;: "Qué objetivos tenía, cuál fue su planificación y cuáles sus criterios para seleccionar unos barrios concretos y unas calles, qué recursos humanos, económicos y materiales se destinaron...".

"Entendemos que hay sensación que la ciudad no está limpia ni más ni menos que lo que estaba con anterior equipo de gobierno" liderado por José María González 'Kichi' . Óscar Torres predijo que la pregunta del millón que plantearán en el Pleno del Día de los Inocentes será para qué ha servido este plan de choque.

Baldeo con agua potable

Otro tema a caballo entre el problema de la limpieza y la sequía está relacionado con la cuestión del baldeo de las calles de la ciudad. Recuerdan los socialistas que ya mostraron hace muchos meses su preocupación por el hecho de que este baldeo se estaba haciendo con agua potable. Torres arremetió contra el grupo de Bruno García aclarando que él sabe que las medidas contra la sequía no se están tomando por iniciativa del Partido Popular sino porque porque así se le esta obligando por parte del Consorcio provincial del agua.

"Creemos que, aunque se nieguen a hacerlo, tendrán que paralizar esos baldeos con agua potable mientras que estamos en esta situación de urgencia". Y el PSOE va ya más allá y se muestra preocupado por cuando se paralicen habrá que tener ya preparada una alternativa para la limpieza de calles y plazas. "Si con el plan actual de baldeos la ciudad está sucia, cuando desaparezcan y no se apliquen medidas complementarias la ciudad estará aún más sucia".

Transporte urbano

Otro de los temas que llevará el equipo de Óscar Torres a pleno del día 28 de diciembre será el relativo al transporte público y, en concreto, al servicio del bus urbano. "Llevamos años esperando la licitación del contrato del transporte público", reconoce el socialista, que indica que ya desde el gobierno municipal han dejado bien claro que "será un procedimiento tedioso y que quedan un mínimo de año y medio o dos años para que vea la luz", algo que el portavoz de este grupo municipal considera preocupante.

Pero a eso le suma lo difícil que resulta para la ciudadanía conseguir recargar el bonobús. "Es como una yincana, ya que son muy pocos los establecimientos que dan este servicio y resulta, además, muy complicado conseguir la relación de los lugares donde se puede recargar el autobús".

El PSOE quiere proponer que lo mismo que se está haciendo con la zona azul y con los parquímetros móviles, donde ya se puede tramitar el pago a través de una aplicación del móvil, que se pueda hacer esto también para la recarga del bonobús.

Tercera propuesta

Otra propuesta que también llevarán a Pleno los socialista irá sobre el sector del turismo aprovechando que a finales del mes de enero tendrá lugar en Madrid la tradicional Feria del Turismo, Fitur. Con vistas a esda cita, desde el PSOE le preguntarán al gobierno municipal "la programación que, como ciudad, llevaremos a Fitur y las bondades de nuestra ciudad con las que intentaremos atraer turismo de calidad más que de cantidad y, sobre todo, turismo sostenible".

Óscar Torres critica que el equipo de gobierno de Bruno García, a seis meses de su nombramiento, no ha hablado aún de turismo, "una de las principales industrias de la ciudad y aún no sabemos qué tipo de turismo quiere para Cádiz. Podemos intuirlo pero no lo han explicado".