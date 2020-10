El PSOE quiere unificar el criterio de los cambios de nombre en calles y edificios municipales

La portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, ha anunciado que desde la formación socialista presentarán una propuesta para el próximo Pleno relativa a elaborar una Ordenanza de Nomenclátor para la denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios, espacios y monumentos de titularidad municipal y para actualizar la numeración de fincas y edificios.

Mara Rodríguez ha explicado que en la actualidad no existe una regulación relativa al nomenclátor de la ciudad de Cádiz, si bien a efectos orgánicos y administrativos se rige por el Reglamento Municipal del propio Ayuntamiento de Cádiz. Por lo tanto, es el alcalde quien convoca la Comisión de Nomenclátor a fin de que en el seno de la misma se aprueben o no las propuestas de cambios de nombres de calles, plazas, avenidas, instalaciones, etc…, que se elevan posteriormente a Pleno para su votación definitiva. “Votación que en caso de aprobar el cambio, en la mayor parte de los casos no se ejecuta”, ha advertido Rodríguez, quien ha añadido que “no existe, por tanto ninguna regulación específica que determine la forma de acceso de esas propuestas ni el procedimiento a seguir, que a día de hoy es la convocatoria de la referida Comisión a instancias del Alcalde y su posterior debate en Pleno”.

Como ejemplo de la disparidad de criterios que existe a día de hoy en la ciudad de Cádiz, la portavoz ha señalado que se ha empleado un criterio para cambiar el nombre de una avenida, ya efectuado; otro no exento de polémica, para un Estadio Deportivo y un tercero para un teatro, al que ya se le llama Teatro del Parque.

“Esta anarquía en las regulaciones o en los procedimientos a la carta, hacen absolutamente necesaria la unificación de criterios, estableciendo un único procedimiento, unas líneas que garanticen la auténtica participación y por supuesto una seguridad jurídica que haga que los nombres de nuestras calles, más allá del efecto cortoplacista de aprovechar un determinado momento coyuntural se haga con fines de estabilidad y perdurabilidad, por ser un tema a tratar con seriedad y también porque nuestros vecinos y vecinas tienen que tener los menores perjuicios posibles”, ha subrayado la portavoz.

Para finalizar, Mara Rodríguez ha destacado que el nombre de una calle no deja de ser una opción para perpetuar en la memoria colectiva de la ciudadanía aquello que se considera relevante, “de ahí la importancia de tratarlo con el rigor que esta cuestión requiere”, ha concluido la portavoz.