El PSOE de Cádiz vuelve a preguntar por los presupuestos del Ayuntamiento

El presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz parece vivir un 'dejá vu' a la gaditana. Los continuos avisos de que en breve estarán las cuentas municipales que lanza periódicamente el alcalde, Bruno García, recuerdan -y mucho- al "presupuesto está en el horno" que empleó hace años su antecesor, José María González Kichi.

Las últimas noticias respecto a esta cuestión llegaron hace un mes -"32 días", como ha querido concretar este miércoles el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Óscar Torres-, cuando el gobierno del PP revestía de presentación de los presupuestos lo que resultó ser una mera relación de datos y cifras que aún no pueden tener la consideración de borrador. "No se nos entregó el borrador, sino el documento en una carpeta muy bonita y muy moderna pero con escasa documentación", ha remarcado Torres.

Ante esta lenta, lentísima, tramitación del presupuesto, el PSOE gaditano ha vuelto a elevar hoy la voz de la protesta y de la incredulidad, porque como ha recordado su portavoz el PP cuenta "con una clara mayoría absoluta" que le permitiría aprobar las cuentas sin necesitar apoyo alguno de la oposición.

"Se nos dijo que estaban pendientes de la liquidación de 2023, que iba a tardar un par de semanas; y ya han pasado cuatro", ha afirmado Torres, que ha querido recordar también que en esa reunión que el alcalde mantuvo con la oposición el 8 de marzo "nos dijo que no tenía prisa en aprobar el presupuesto, y en eso no ha mentido".

Entiende el PSOE que el hecho de no tener aún presupuesto municipal cuando el calendario camina hacia la primera quincena del cuarto mes del año es reflejo de que el PP "no tiene proyecto para la ciudad". Y es que, "cuando no hay modelo, vale lo que sea", como ha trasladado Óscar Torres, que ha insistido en que Bruno García "se presentó a las elecciones sin modelo y por eso le vale una cosa y la contraria".

Medio año sin presupuesto

Ante este excesivo retraso en la tramitación del presupuesto, ha llamado la atención el portavoz socialista respecto al calendario que ya será inevitable. "Nos vamos a colar en el primer semestre del año sin presupuesto", ha afirmado Torres en alusión al procedimiento que aún tienen por delante las cuentas hasta su aprobación definitiva.

"La tramitación no tarda menos de dos meses", ha explicado. Y es que el gobierno local tendría que elaborar el borrador, aprobarlo en un Pleno, que daría paso a un período de exposición pública en el que podrían llegar alegaciones que luego tendrían que ser resueltas en un segundo Pleno.

Por todo ello, Óscar Torres se ha mostrado crítico con "la falta de gestión, de ambición política y de objetivos claros" del alcalde, "que no sólo se muestra indolente ante otras administraciones, sino ante el propio Ayuntamiento que preside".

Sin avances en el Campo de las Balas

Esta lentitud del gobierno municipal respecto a la gestión económica la ha extendido el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento al capítulo anunciado de inversiones afectadas, poniendo de nuevo sobre la mesa la partida de 5 millones de euros que dependen de la venta del solar del Campo de las Balas.

Y es que a Óscar Torres le sigue pareciendo "muy complicado que esa venta se concrete en 2024". De hecho, ha comentado que desde que se anunció la operación ideada por el gobierno local "ha pasado un mes sin noticias". "Por tanto, el alcalde no podrá cumplir su compromiso con Valcárcel", ha concluido Torres, recordando que en ese compromiso adquirido durante el pleno del pasado mes de febrero "no explicó el alcalde la letra pequeña, que es que esos 5 millones de euros estaban afectados a la venta del Campo de las Balas".