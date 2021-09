El PP pedirá al Ayuntamiento que frene la subida de la luz de Eléctrica de Cádiz

El presidente del Grupo Municipal Popular (GMPP), Juancho Ortiz, defenderá en el próximo Pleno Ordinario de 24 de septiembre una propuesta para que los representantes municipales en los órganos de representación y de gobierno de Eléctrica de Cádiz acuerden emplear los beneficios que le correspondan al Ayuntamiento de Cádiz, como socio mayoritario de la empresa municipal, en compensar la anunciada subida de la luz a los gaditanos. "De esta manera las familias, los autónomos, pequeños empresarios y todos los clientes de la compañía no tendrían que asumir en sus bolsillos el encarecimiento de la energía que el actual Gobierno de la Nación es incapaz de controlar", señala.

Juancho Ortiz señaló que la propuesta es muy clara y no tiene complejidad alguna: "lo que queremos es que los 6.855.468 euros, correspondientes al 55,3 por ciento de los beneficios que dio Eléctrica de Cádiz en 2019 se empleen en asumir la subida de los costes de la energía que paga la compañía en el mercado mayorista y no se repercuta subida alguna a los gaditanos".

Una de las facturas más caras de España

Los populares recuerdan en la exposición de motivos que “pese a la continua campaña de intoxicación y mentiras del Equipo de Gobierno, a los gaditanos se le viene cobrando desde hace meses la luz por encima de la media de lo que paga cualquier otro ciudadano español en otra compañía. Facua denunció hace semanas que, no ya ahora que se anuncia una subida, sino desde enero, la empresa municipal Eléctrica de Cádiz cobra un 35 por ciento más cara la luz que la media del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.

Juancho Ortiz ha recordado que, a pesar de cobrar más por la luz que muchas otras compañías, el Ayuntamiento anuncia una subida de la factura a los gaditanos “mientras que en redes sociales alcalde y asesores energéticos claman por la nacionalización de las Eléctricas y desglosan las maldades de los dueños de las compañías nacionales. La compañía municipal ganó 12.396.686, según lo trasladado por la propia Eléctrica de Cádiz al Ministerio de Hacienda. De ese total, 6,8 millones de euros son del Ayuntamiento de Cádiz, que posee ese 55.3 por ciento, y ahora el anticapitalista los debe aplicar ahora a que las familias y los autónomos no paguen los desmanes de las eléctricas, como dice él. Lo que no vale es estar todo el día dando la teórica y cuando tienes el 55 por ciento de una eléctrica llevarte los beneficios como hacen los del oligopolio”.

Ortiz concluyó mostrando su esperanza de que, “esta vez sí, el Grupo Socialista se alinee con los gaditanos, las pequeñas empresas, comercios y hosteleros de Cádiz, a los que van a crujir desde el Ayuntamiento con la subida de la Luz, y sobre todo que el alcalde no haga más el ridículo, como en enero, cuando votó en contra y defendió a capa y espada que no se podía bajar el IVA a la factura de la luz porque no era solución alguna, para que luego el Gobierno de la Nación decretara esa bajada”.