El PP recuerda a Cano que para mantener Entre Catedrales no hace falta la llave de Casa del Obispo

El presidente del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha señalado que la situación en la que se encuentra Entre Catedrales, “una infraestructura de un Premio Nacional de Arquitectura que durante años fue utilizada para disfrute de muchos gaditanos, es una auténtica vergüenza, y no tiene nada que ver con el conflicto que durante años se tiene en el Ayuntamiento con la concesionaria del yacimiento aledaño de Casa del Obispo”.

Juancho Ortiz recordó al concejal de Patrimonio, Paco Cano, que tanto la parte exterior como la superficie bajo la plataforma de Entrecatedrales, corresponde solo y exclusivamente al Ayuntamiento, y que “hasta 2015 estuvo en las mejores condiciones posibles, haciendo periódicamente pintados, limpieza de cristales y reponiendo la montera de unión con el edificio anexo”

El presidente popular ha señalado también que las excusas puestas por Cano para justificar el lamentable estado son surrealistas. “Para mantener en condiciones la plataforma, la parte baja y el entorno no hace falta tener la llave de Casa del Obispo. Yo creía que cuando el concejal era crítico de gestión cultural se pasaba por las instalaciones municipales que tanto criticaba; se hubiera dado cuenta que allí se entra por el Campo del Sur, que se había usado como espacio expositivo y que estaba en perfecto uso”.

“Evidentemente hay que estar encima de esa y de todas las infraestructuras culturales, como el Castillo de Santa Catalina, cuyo deterioro va en aumento, o como Casa de Iberoamérica. Por mucha demagogia y mentira sobre el gasto superfluo, si en casi seis años no se han dado cuenta que en todo eso se va mucho dinero es que siguen sin enterarse de absolutamente nada. Al parecer prefieren seguir pagando a los bancos y no invertir un solo euro en el mantenimiento de instalaciones culturales que heredaron y por las que no han tenido que hacer una sola gestión” concluyó Juancho Ortiz.