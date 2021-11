El PP de Cádiz sigue rechazando la venta del solar de Procasa en Cooperativa a un privado

“Que estuviera previsto no quiere decir que fuera obligatorio”. Así responden desde el Partido Popular tras conocerse que la venta de la parcela resultante del derribo de los bloques de Cooperativa no responde a una iniciativa del actual equipo de gobierno, sino que era algo ya previsto desde un principio en esa operación de reurbanización de la antigua comandancia de la Guardia Civil. Pero ese “estaba previsto” no es excusa para los populares, que siguen mostrando su rechazo a la decisión tomada de vender el solar a un privado “para construir pisos de lujo”.

“No es admisible que digan que han vendido el solar porque estaba previsto con el PP y no hagan, por ejemplo, García de Sola, que también estaba previsto y eran otras cuarenta viviendas. O también estaba previsto con acuerdo y financiación incluida el aparcamiento subterráneo de la Carretera Industrial y tampoco lo hicieron, por poner otro ejemplo”, argumentan desde el grupo municipal del PP, que critica que en este último caso el gobierno de José María González “eligió también quedarse con el dinero que tenían en la cuenta corriente de Emasa por la venta de Talleres Faro y gastárselo en otras cosas”.

Es esto último lo que afea especialmente el PP, que ve probado que cuando el actual equipo de gobierno “tiene que elegir entre hacer, construir, promover, o quedarse con el dinero, siempre eligen quedarse con el dinero”.

Insiste el PP en que el hecho de que la venta de la parcela ya estuviera contemplada en la operación de la Transversal desde un inicio (en tiempos del gobierno popular de Teófila Martínez) es una excusa a la que se agarra la concejala Eva Tubío. “Lo previsto era también que las 28 viviendas de Doctor Marañón empezaran a construirse en 2015, y no eligieron eso sino que empezaron a darle vueltas a esa obra que podría haber estado en 2017”, indican, recordando que los antiguos inquilinos siguen a día de hoy viviendo en Matadero.

“Lo que estaba previsto con el PP antes de 2015 era seguir con la política de vivienda pública que tuvo como resultado cien pisos al año para los gaditanos”, afirman en el grupo que lidera Juancho Ortiz, que también se muestra crítico respecto a la opinión del gobierno actual sobre las promociones de viviendas en venta que desarrolló Procasa. “¿Qué problema tiene Tubío y Kichi en que los gaditanos accedan a una vivienda pública en propiedad a precios mucho menores que los del mercado?”, se preguntan en el PP, donde además añaden: “¿Cuál es la solución que proponen, que como no tenemos dinero vendemos el solar público para hacer pisos de lujo, o que los gaditanos con una nómina mediana que quieran comprar piso se vayan al Río San Pedro o Camposoto?”.

“El problema de Tubío y Kichi es que mintieron a los gaditanos diciéndoles que en un año podían solucionar el problema de vivienda. Y ahora, seis años después, dicen que no tienen ni idea de lo que hacer”, afirma el PP municipal, que concluye opinando que el equipo de gobierno “ha pasado del sí se puede al no me da la gana hacerlo o no sé cómo hacerlo”.