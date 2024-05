Óscar Torres: "Si es cierto que el plan funcional del hospital de Cádiz existe, que enseñen una copia"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha mostrado su parecer ante las reacciones de algunos dirigentes del Partido Popular tras conocerse de manera oficial, en una primera respuesta, que el Plan Funcional del futuro hospital se encuentra elaborándose a día de hoy, “lo que demuestra que cuando lo presentaron en marzo de 2023, hace 14 meses, justo antes de las elecciones, realmente estaban mintiendo”, ha señalado el portavoz.

Torres ha mostrado su asombro ante las contracciones entre el alcalde de Cádiz, Bruno García, “que parece que sigue sin enterarse de nada ya que no sabe qué presentó en marzo de 2023” y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, que ha asegurado que el Plan Funcional existe y que es “muy completito”. Torres ha calificado estas declaraciones directamente como “de broma”. “No se puede entender que ahora la excusa sea que no se ha entregado el documento por la extensión del mismo. Es una humillación tras otra a la ciudad de Cádiz y a todos los gaditanos”, ha incidido el portavoz del PSOE. “La realidad es que no paramos de escuchar declaraciones de miembros del PP pero nadie enseña el Plan Funcional. Si es cierto que existe, que enseñen una copia. Y, para más inri, Colombo, ha dejado entrever que la consejera de Salud no sabe lo que firma, en alusión a la respuesta recibida por el grupo parlamentario socialista en la que se especificaba que el Plan Funcional se estaba elaborando”, ha esgrimido Torres.

Ante estos hechos, primero, una respuesta oficial del Parlamento andaluz en la que se especifica que el Plan Funcional se está elaborando; y segundo, una aclaración por escrito diciendo que la primera había sido un error, “queda patente el descontrol que el Partido Popular tiene con el hospital de Cádiz”.

Para finalizar, Torres ha hecho alusión a que como ha reconocido la propia Colombo, “la Junta de Andalucía lleva 15 meses sin contestar al último requerimiento que se le hizo desde Zona Franca relativo a la permuta de los suelos, lo que demuestra el nulo interés del partido popular por construir el nuevo hospital de Cádiz”, ha concluido el portavoz socialista.