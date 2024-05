AxSí critica en San Fernando la reducción de las partida destinada a los programas de urgencias y emergencias sociales

La responsable en materia de solidaridad de la coordinadora local de AxSí, Alejandra Rodríguez, ha lamentado que el gobierno socialista de Patricia Cavada "vuelva a priorizar sus intereses electoralistas sobre las necesidades reales de los isleños".

"Buena prueba de esta realidad -añade- es el presupuesto municipal que el gobierno local aprobó inicialmente desde su mal entendida mayoría absoluta el pasado 30 de abril en sesión plenaria y que deberá volver a pleno para su aprobación definitiva".

Rodríguez explica que en dicho presupuesto la partida denominada 'servicio de prestaciones complementarias', que es la que se destina a los programas de urgencias y emergencias sociales, experimenta respecto al pasado año un recorte de casi un 30%, pasando de 680.000 euros a tan sólo 480.000 euros.

"Esta indispensable partida llevaba años congelada en unos insuficientes 680.000 euros y AxSí no ha dejado de insistir en sus alegaciones a cada uno de estos presupuestos sobre la necesidad de incrementarla. Por eso no salimos de nuestro asombro cuando comprobamos que en el borrador del nuevo presupuesto dicha partida no solo no se incrementaba, sino que lejos de quedarse congelada, como ya era habitual, se veía recortada en un 30% para establecerse en unos escasos 480.000 euros, una cifra irrisoria que supone tan sólo el 0,5 del presupuesto municipal”, señala la andalucista.

"Al bajar esta cantidad niegan la realidad de una ciudad cuya tasa de paro ronda el 25% y de unas familias isleñas que tienen que afrontar una inflación disparada de los servicios básicos y de la cesta de la compra originadas por las últimas crisis. Mención aparte merece la brutal e inaudita con la que el gobierno socialista lleva años castigando a la ciudadanía. Sin duda, subir el IBI en casi un 20%, el recibo en concepto de abastecimiento de agua en casi un 7%y el recibo en concepto de alcantarillado en un 10% no ayuda a remediar esta situación y contribuye a empobrecer aún más a los hogares de San Fernando que peor lo pasan. El nuevo presupuesto que plantea el gobierno local se sigue alejando de las verdaderas y prioritarias necesidades de San Fernando y se sitúa a años luz de la pobreza que padecen tantas familias de La Isla”, indica la miembro de la coordinadora local.

Por contraposición, apunta Rodríguez, el gobierno municipal incrementa en el nuevo presupuesto municipal la partida destinada a la programación de eventos en más de un 30%, pasando de los 550.000 euros de 2023 a los 810.603 euros de 2024 y alejándose ya mucho de los 350.000 euros que sumaba esta partida en 2022.

"Sin ni siquiera temblarle el pulso el gobierno socialista prácticamente duplica la partida para programar eventos mientras reduce las de servicios sociales. Con ello este gobierno local se desenmascara una vez más, dejando claro que asegurar el pan y circo electoralista va muy por encima de ayudar a los que más lo necesitan. Parece ser que hacer de San Fernando la ciudad de los eventos va por delante de que una familia necesitada pueda llenar la nevera o pagar sus facturas. Esta actitud por parte de un Ayuntamiento es irresponsable e indecente", detalla la responsable en materia de solidaridad de la coordinadora local.

"Insisten en hacer de San Fernando una ciudad pobre en servicios sociales. El nuestro es un Ayuntamiento pobre en lo que a servicios sociales se refiere. Y no es una valoración nuestra, es una realidad objetiva que apuntaba en su último informe la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que situaba a nuestra ciudad entre los 37 municipios españoles de más de 20.000 habitantes catalogados como pobres en servicios sociales. Esta catalogación, que utilizaba las liquidaciones de los presupuestos de 2022, englobaba a los consistorios cuya inversión en servicios sociales por habitante era inferior a 56,74 euros. Con tan sólo 46,77 euros de gasto por habitante San Fernando ostentaba el dudoso honor de ser el municipio andaluz que menos invierte y es más pobre en servicios sociales. Unos preocupantes datos que llevó a AxSí a llevar a pleno el pasado mes de enero una moción para exigir al gobierno local que aumentase las partidas presupuestarias y las inversiones relativas a servicios sociales para dar la cobertura necesaria a la población isleña y para que San Fernando deje de ser una ciudad pobre en servicios sociales. Lamentablemente, recortando esta partida en los nuevos presupuestos agravan esta pobreza y profundizan en esta brecha social", asegura Rodríguez.

De esta forma, y para corregir esta realidad, AxSí solicitará en sus alegaciones al nuevo Presupuesto Municipal que se incremente en 400.000 euros la partida para el servicio de prestaciones complementarias, pasando de 480.000 euros a 880.000 euros. Del mismo modo, la formación andalucista, propondrá que se aumenten una serie de partidas de índole social. Por ejemplo, que la partida para Cáritas pase de 55.000 euros a 65.000 euros, que la destinada a la Sociedad San Vicente de Pául aumente de 110.678 euros a 117.678 euros, que la de la Agrupación Local de la Cruz Roja pase de 38.049,87 euros a 40.000 euros y que la destinada al Comedor de El Pan Nuestro se incremente de 25.000 euros a 30.000 euros.