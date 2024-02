Óscar Torres: “El Carnaval de Cádiz no puede morir de éxito, lo del botellón se ha ido de las manos”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha realizado una valoración del transcurso del Carnaval 2024, en la que la masificación, el botellón y la organización de los servicios públicos han sido los temas más destacados.

“Debemos evitar que el Carnaval de Cádiz muera de éxito”, ha afirmado Torres, que ha explicado que la fuerte afluencia de público “es muestra de la grandeza de nuestra fiesta, pero eso no puede hacer que se pierda el Carnaval de la calle, la tradición, el Carnaval de los gaditanos y las gaditanas”. “Ha quedado demostrado que la ciudad no puede acoger a una marea humana como la que hemos vivido este fin de semana”, ha lamentado Óscar Torres. Además, el portavoz ha advertido que ha habido días “de excesivo botellón que deslucen la fiesta”, así como una falta de cuidado, una vez más, hacía los gaditanos y gaditanas, “con un servicio de transporte público que no ha cubierto las necesidades de la ciudad”.

Para el portavoz del PSOE, “el nuevo equipo de gobierno ha seguido la estela de lo que se venía haciendo hasta ahora cuando, a todas luces, es necesario repensar la organización de nuestra fiesta para conseguir que mantenga su singularidad a pesar del aumento del número de visitantes”, ha puntualizado Óscar Torres. En este sentido, el portavoz del PSOE ha puesto sobre la mesa el debate en torno a si son necesarios tantos conciertos de todo tipo de música, “cuando lo que debe protegerse son las coplas y la idiosincrasia de la fiesta”, ha criticado el abandono del Carnaval de la calle, “que debe ser protegido porque son nuestras raíces” y ha pedido establecer medidas “que permitan la convivencia entre agrupaciones callejeras y vecinos porque, lamentablemente, durante este Carnaval ha habido más de un altercado en este sentido”.

Sin Carnaval en extramuros

“Se ha estado demasiado pendiente del COAC y se ha dejado olvidado el Carnaval de la calle, al igual que el Carnaval en los barrios de extramuros que prácticamente no ha existido, salvo honrosas excepciones”, ha argumentado Torres, que ha recordado que fueron las fuertes lluvias del primer fin de semana la única razón por la que se evitaron más episodios de macrobotellón como los vividos en las noches del viernes 16 y sábado 17 de febrero.

“Este turismo de borrachera no representa nuestra fiesta y no es rentable para la hostelería de la ciudad”, ha afirmado el portavoz del PSOE, “el Carnaval del macrobotellón desvirtúa la tradición y no hace más que ensombrecer unos días de disfrute, de creatividad y de mostrar a miles de visitantes la singularidad de una fiesta que es lucha por ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. “Si seguimos con esta dinámica tendremos unos Carnavales sin gaditanos y gaditanas, hay que poner solución pensado desde ya en el Carnaval de 2025, no podemos esperar a septiembre y octubre para tomar medidas de calado”, ha insistido Torres.

Falta de planificación en el plan de tráfico

En cuanto al Plan de Tráfico, Óscar Torres, ha criticado la falta de planificación del servicio de autobuses urbanos, “que no ha estado a la altura de las necesidades de la ciudad” y ha incidido en que el acceso al casco histórico debería estar limitado para vehículos de residentes y servicios de seguridad, sanidad, limpieza y transporte público en los días de mayor afluencia para facilitar la movilidad.

Caos en la venta de sillas

Respecto a la organización, Torres ha recordado que la venta sillas para la Gran Cabalgata Magna “fue un verdadero caos” y que el desarrollo y planificación de la cabalgata del humor no estuvo a la altura del evento, con numerosas quejas de los grupos participantes. “Estos son solo algunos ejemplos de los muchos asuntos que hay que mejorar de cara a los próximos carnavales”, ha advertido.

Por último, el portavoz del PSOE también ha hecho referencia a la limpieza urbana, “siempre ha habido planes especiales de limpieza en Carnaval, es lo que hay que hacer, no es ninguna novedad por eso no entendemos que el equipo de gobierno salga presumiendo de algo que se lleva haciendo años”, ha concluido Óscar Torres.