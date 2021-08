"Mientras que haya un sólo niño que sufra abuso sexual, es muy importante lo que hacemos en Cádiz"

Cuando esta semana se dio a conocer el dato –86 menores víctimas de violencia sexual reciben atención durante el primer semestre en la provincia de Cádiz–, fue inevitable recordar las palabras con las que Juan Jesús Cardoso condensó el espíritu de trabajo de su equipo del departamento de Prevención de la Fundación Márgenes y Vínculos: “Mientras que haya un sólo niño que sufra abuso sexual, es muy importante lo que hacemos”.

Porque desde el único organismo en la ciudad que realiza una labor pedagógica con menores, profesores y familias sobre esta problemática tienen claro que “aunque hay mucho terreno abonado por la labor de estos años” (el programa de Prevención llegó a la ciudad entre 2003 y 2004), todavía falta “sensibilización y visibilidad” para la población general, y “compromiso” por parte de “los profesionales, y a veces de los familiares”, para afrontar estas situaciones.

“¿Tú estas seguro? Esa pregunta es mortal... Con lo difícil que es contar para esas niñas, y digo niñas porque ellas son la mayoría de las víctimas, lo que les ha ocurrido... Y sabemos que es complicado, que, a veces, hay hasta miedo, pero si en un cole la persona responsable detecta un caso de abuso, se tiene que poner del lado del niño inmediatamente. Y este tipo de cosas siguen faltando... Tenemos mucha información, cada vez más formación, pero falta compromiso”, reflexiona el coordinador del equipo ante el asentimiento de dos de sus compañeros, el trabajador social Luis Ayala y la psicóloga Lucía Díaz, que junto a la educadora Elena Gasca y la trabajadora social Laura Mey, completan el equipo de Prevención de Márgenes y Vínculos.

¿Cómo evitar que los niños sufran violencia sexual? -Hablarles, sin alarmarlos, de la existencia de la violencia sexual y que ésta puede ser cometida no sólo por personas extrañas, también por personas conocidas de la misma familia

-La educación afectiva y sexual es fundamental pues le da al menor la posibilidad de identificar situaciones de riesgo

-Enseñarles que tienen derecho a la privacidad de su cuerpo, que nadie tiene derecho a tocarles, mirarles, grabarles o fotografiarles si no quieren.

-Los padres deben informarles de la utilización segura y adecuada de internet y supervisar su uso.

-Explicarles que los agresores tratan de asustar para que guarden el secreto pero que ellos deben contarlo para que eso no suceda nunca más.

-Tratar a los hijos de manera que tengan la confianza para hablar con los padres de cualquier tema

Unos profesionales que, sobre todo, a través del teatro y del juego afilan en niños y adolescentes ese “sentido arácnido” que les puede ayudar a detectar si están en riesgo de violencia sexual o, a veces, si ya son víctimas de abuso. “El grupo de iguales es muy importante en esa cuestión. Cuando tú estás en una dinámica y ves que tus compañeros reaccionan de una manera concreta rechazando algo que a ti te está pasando, pues se produce la toma de conciencia por parte del niño que está siendo abusado ”, argumenta Ayala. “Ese desconocimiento no es sólo de los más pequeños, algunos niños más grandes tampoco son conscientes del abuso bien porque es a lo que han estado acostumbrados, bien porque el agresor les dice que lo hace porque lo quiere... Date cuenta que en más del 90% de los casos, el abusador es un familiar o del entorno cercano a la familia”, completa Cardoso.

Talleres como Mi cuerpo es un tesoro (con el segundo ciclo de Primaria) o Aquí no se toca (para Infantil), que este año han realizado en unos 10 colegios de la ciudad, aglutinan algunas de esas dinámicas que proporcionan a los menores las herramientas necesarias para saber si están en peligro o si están siendo objeto de abuso. “Es cierto que con el Covid ha sido más complicado acceder a los colegios y el taller de Primaria, por ejemplo, que se hace en 6 sesiones lo hemos dejado en 4 o, también, hemos tenido que hacer menos formación con los padres”, especifican los miembros del equipo que suelen realizar talleres de educación sexual preventiva con las familias, formación para profesores y para voluntariado, además de su labor específica con niños y adolescentes. Más de “7.000 menores”, de hecho, ya han pasado por el programa de Prevención en estos años.

¿Qué hacer si un niño o adolescente cuenta que sufre violencia sexual? -Prestarle atención y que se sienta creído

-Mantener la calma para no asustarlo

-Evitar atosigarlo e ir más allá de lo que en ese momento quiera contar. No interrogarlo constantemente sino hacerle saber que cuando quiera hablar más del tema le escucharemos.

-Hacerle saber que no es culpable de lo que ha ocurrido

-Transmitirle que lo va proteger y se va a impedir que siga sucediendo

-Decirle que ha sido muy valiente por contarlo y que te sientes por ello muy orgulloso

-Decirle que lo quieres mucho

-Consultar con un profesional para apoyarnos en esta situación delicada

-Si, de hecho, el agresor es otro miembro de la familia el progenitor va a necesitar ayudar para tomar una serie de decisiones: exploración médica de su hijo, denuncia al agresor y posterior proceso judicial

“Hemos estado trabajando en neutralizar las estrategias que utilizan los abusadores como el secreto, explicándoles lo que es un buen o mal secreto a través del juego Que corra la bola chirinchinchera, por ejemplo; también el concepto del regalo, del soborno y, por supuesto, a través de escenificaciones, lo que son contactos adecuados e inadecuados. El tema de las bromas con tocamiento de las cosquillas...”, explican los profesionales que, al trabajar “codo a codo” con “las compañeras de Detección y Tratamiento”, actualizan los objetivos de sus actividades a lo que la realidad manda. “Así surgió por ejemplo el cuento de Ana y el árbol, porque las compañeras nos dijeron que el tema de la culpa en estos niños estaba muy arraigado”, explica Cardoso, autor de este relato que ha inspirado un cortometraje que se ha rodado en Cádiz.

"El cuento también está por salir, lo tiene una editorial gallega, y, además, también tenemos por ahí un cómic, Al liquindoi, que tenemos que mandar a imprenta", suma el coordinador de Prevención que recuerda que cuando llegó a Márgenes y Vínculos "en 2004" apenas se contaba con material didáctico para desarrollar el trabajo de Prevención de abusos sexuales a menores. "Me soltaron lo que había, el tocho de Save the Children, y unos vídeos de compañeros catalanes y vascos que tenían algo más hecho sobre una experiencia teatral canadiense, y eso fuimos adaptando al principio a nuestro contexto hasta que empezamos a desarrollar dinámicas propias", recuerda.

Prevención integral de maltrato a menores

Además de la prevención en abusos sexuales, este departamento de Márgenes y Vínculos también trabaja en educación emocional, prevención del absentismo escolar, prevención de violencia de género en adolescentes, prevención en internet, además de realizar diferentes campañas de sensibilización en las que promocionamos "los buenos tratos" a los menores y coordinar el trabajo de las diferentes organizaciones que forman en la ciudad la Red Local de Prevención de Maltrato Infantil.

"Se trata de una red de la que forman parte todas las entidades de la ciudad que te puedas imaginar que trabajen con la infancia, desde administraciones públicas, a colegios, Justicia, Policía, centros de salud, salud mental y otros colectivos como Cepa, Alendoy, Aspademis... Y donde se llevan a cabo reuniones periódicas en las que se ponen sobre la mesa diferentes temas para abordar acciones en común y para que todos conozcamos en qué estamos trabajando en materia de la lucha contra el maltrato a menores", explica la psicóloga que recuerda que la última acción que se llevó a cabo fue un taller "sobre infancia y adolescencia LGTBI".

Lucía Díaz también recuerda que con los adolescentes de 3º y 4º de la ESO trabajan el tema de la sexualidad "con un taller que se llama Será por no hablar, en el que hablamos de sexualidad a través del porno para desmontar cosas que aprendemos a través de la pornografía, que tenemos normalizadas, pero que son violentas o que se basan en relaciones desiguales. "Pero ya estamos hablando que este contenido hay que adelantarlo no sé hasta qué curso porque el acceso a las nuevas tecnologías y, a través de ellas, a la pornografía es cada vez es más temprano", baraja el coordinador de Prevención.

Prevención en la cantera del Carnaval, un camino por hacer

Luis Ayala, uno de los trabajadores sociales del equipo de Prevención de la Fundación Márgenes y Vínculos y una persona ligada al Carnaval ya que ha sido integrante de agrupaciones durante muchos años es quien realiza una interesante reflexión. "No es cuestión de alarmar ni nada parecido, pero sí es cierto que mientras que el Carnaval avanza hacia la profesionalización y la regulación, este aspecto, el de la Prevención de la violencia sexual a menores, como ocurre también con otras manifestaciones, se les está escapando y no lo tienen en cuenta. No sólo vale contar con un adulto para un CIF", acierta.

Y es que, como recuerda Cardoso, mientras que cuando empezó en Prevención "aquí podían hacer actividades con los niños, cualquiera, podía ser el primo del primo de alguien y, a lo mejor, era un abusador", en la actualidad "para trabajar con menores, entre otros requisitos, hay que entregar certificado de penales, por ejemplo".

Pero esto no ocurre en un tema "tan arraigado culturalmente en la ciudad" como es el de las agrupaciones carnavalescas infantiles y juveniles en los que "cualquier persona se puede hacer cargo durante dos horas de unos chicos, en contraste con otras actividades extraescolares en las que sí ha llegado ya la supervisión". "Insisto, no queremos generar alarmas en familia, porque hay muchos otros campos, no sólo el Carnaval, donde esta conciencia no ha llegado, pero estaría bien empezar a plantearlo en nuestra fiesta y no ´se, realizar ensayos en sitios públicos, tener charlas con los padres y con las personas que se hagan cargo de los niños...", va barajando el trabajador social que recuerda que la iniciativa La Escuela del Carnaval "sí tiene esa articulación de protección del menor".