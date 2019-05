Navantia concluye la reparación del 'Oasis of the Seas'

Royal Caribbean no se equivocó cuando eligió Cádiz para reparar uno de los cruceros más grandes del mundo. Apenas dos semanas ha tardado el astillero de Navantia en la ciudad en arreglar los daños con los que entró en dique seco el 'Oasis of the Seas' el pasado 22 de abril.

El buque sufrió un accidente cuando se encontraba en el Caribe: una grúa se desplomó sobre la popa dañando el anfiteatro, situado en la cubierta superior, y numerosas cabinas.

Royal Caribbean se vio obligada a cancelar las salidas previstas en el mes de abril y anunció que elegía el astillero gaditano para la reparación del buque. Personal de Navantia se trasladó hasta las Bahamas para evaluar los daños.

El 'Oasis of the Seas', que parte esta tarde de Cádiz, entró en dique seco el 22 de abril y se iniciaba entonces una cuenta atrás, ya que el objetivo de la naviera era que el buque retomara su actividad a partir del 5 de mayo desde el puerto de Barcelona.

Y el astillero de Cádiz ha cumplido con creces el reto.