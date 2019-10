Morera y Mení se comieron el Teatro Principal de Puerto Real con su 'Me reí león, el musimal'

Simba, Mufasa, Scar, Timón y Pumba llegaron este sábado a Puerto Real. Pero al entrar en Cádiz sufrieron una mutación a la gaditana. En el Teatro Principal de Puerto Real vivieron un rebautismo. Pasaron a ser Mufasi, Mudifisi, Bimba, Rumba y Tanguillo. Los autores de la gaditanización de estos personajes del musical del Rey León fueron los actores/cómicos/cuarteteros Manolo Morera y Carlos Mení.

Este fue el escenario elegido por esta singular pareja de gaditanos que quieren conquistar media España con su comedia musical 'Me reí León. El Musimal'. ¿Un remake? Para nada. Lo que en los escenarios de Madrid se escenifica como una tragedia romántica a modo de musical, aquí en la Bahía se ha convertido en toda una obra con una alta dosis de puntos y juegos de palabras al más puro estilo Morera/Mení.

El reparto de los papeles no debe haber resultado fácil porque estos cinco personajes (a los que se le suma el papel de un pintoresco Gregorio) son interpretados tan sólo por Morera y Mení. Y juntos han sido capaces de montar esa mutación a la gaditana del Rey León aportándole el conocido acento Morera.

En esta ocasión, Simba no es que se quede sin cetro por querer explorar una tierra prohibida. En la historia que han montando Morera y Mení, Simba, aquí Bimba, no quiere ser Rey y suceder a su padre Mufasi por otra cuestión que mejor será no desvelar para no caer en el "spoiler".

Mufasi muere envenenado por su propio hermano Mudifisi, que sí quería quedarse con el trono. A esta cómica histórica plagada de doble sentido le suman la ya clásica participación del público a la que estos cómicos tienen acostumbrados a sus seguidores.

El musical representado con tanto éxito se convierte en Cádiz en "musimal", y cuenta con la interpretación de tres canciones, dos de ellas a dúo entre Mení y Morera y otra con un solo del autor del laureado cuarteto de Cádiz.

El público que llenó al completo el Teatro Principal de Puerto Real (que colgó el "no hay billetes" horas después de la salida a la venta de las entradas) supo recompensar a este dúo con sus aplausos y con un pletórico final que puso en pie al medio millar de personas que llenaron el coliseo puertorrealeño.

Manolo Morera y Carlos Mení eligieron Puerto Real para este estreno pero tienen ya comprometida una representación ni más ni menos que en el Teatro La Latina de Madrid para el próximo 27 de octubre, sin olvidar su paso por La Línea (2 de noviembre), Ayamonte (9 de noviembre), Coria (24 de noviembre), Torredonjimeno (29 de noviembre), El Puerto (13 de diciembre), Huelva (10 de enero) y Almería (17 de enero), sin contar con otros muchos escenarios que aún están por cerrar y definir dentro de este calendario que ha llevado hasta la selva más gaditana a este dúo de actores/cómicos/cuarteteros.