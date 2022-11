McDonald´s pide a cambiar su nombre al Menoc Donald de Cádiz

No son pocos los guías turísticos que "para explicar la gracia y la guasa gaditana" se paran ante el cartel de un negocio de la calle Sagasta número 2. "Menoc Donal" reza; mejor dicho, rezaba hasta hace apenas una semana cuando la dirección del mítico establecimiento del centro de Cádiz atendió a "la solicitud amistosa de McDonald´s" de cambiar el nombre con el que se conoce desde hace más de 30 años a esta pizzería y restaurante. Vamos, que al turista sí, pero a la cadena americana, gracia el nombre, pues no le hace.

"Pues fue hace como un mes que recibimos un burofax de un bufete de abogados de Madrid que representaba a McDonald´s pidiéndonos de forma amistosa que cambiáramos el nombre del local. Evidentemente, pues nos pusimos manos a la obra porque sabemos que teníamos las de perder si no lo hacíamos, y así empezamos a cambiar el cartel de afuera, otro de dentro, el rotulado de la moto con la que llevamos la comida a domicilio, dar de baja los perfiles en internet...", explica José Antonio Calvo, dueño del negocio que ahora se llama "Menoc Burguer".

"Sí, a ellos les ha parecido bien, este mismo lunes recibimos creo que ya la última comunicación de los abogados dándonos el visto bueno a todo y, bueno, tampoco es que nos dieran un plazo de tiempo, ni nos atosigaran, pero sabíamos que era mejor pues arreglar esto cuanto antes", cuenta el gerente de Menoc Burguer, resignado a este cambio de nombre tras "unos 34 años" bajo la seña de Menoc Donald, un ocurrente título que "se le ocurrió al hermano del antiguo propietario del negocio".

Y es que Calvo, antes de ser dueño de la hamburguesería-pizzería, era uno de los empleados. "Sí yo trabajaba aquí cuando esto se llamaba de otra manera, luego al hermano del antiguo dueño se le ocurrió lo de Menoc Donald y al nada ya me lo traspasaron a mí y ya llevo yo tres décadas", recuerda el gerente cuya clientela "muy fiel" se ha quedado "muy sorprendida" con el nuevo rótulo.

"A ver, yo no he notado que me perjudique el cambio de nombre, la verdad, porque la gente sabe donde estamos y que somos nosotros, pero sí es cierto que cuando me preguntan y les cuento pues algunos se echan las manos a la cabeza, pero bueno, lo importante que seguimos siendo nosotros y estamos aquí", se conforma Calvo que, eso sí, no entiende muy bien a qué se debe la decisión de McDonald´s "tras tantos años que ellos llevan en Cádiz".

"Supongo que eso habrá venido tras abrir ellos el restaurante del centro porque otra cosa... Será que antes, como nosotros no repartimos a Puertatierra pues no le daban importancia o no se habrían enterado que estábamos...", valora José Antonio Calvo que, eso sí, lamenta que los guías turísticos ya no vayan a explicar con su cartel eso del sentido del humor afilado de nuestra tierra. "Se van a llevar un palo...", sonríe.