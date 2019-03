La Marea Blanca cree que el Gobierno andaluz está generando alarma sobre las listas de espera

Ante los datos sobre las listas de espera que ha aportado el nuevo Gobierno Andaluz, y que apuntan a que el anterior Gobierno del PSOE ocultaba las cifras reales de pacientes que aguardaban para ser operados o atendidos por un especialista, la Marea Blanca gaditana teme que "la estrategia del Gobierno actual es generar alarma en la población para así justificar la necesidad de derivar dinero público hacia los conciertos con las clínicas privadas", de tal manera que, en su opinión, "con esa dinámica, cada vez la pública queda como irrelevante y la privada como la salvadora".

La portavoz de esta plataforma ciudadana, Teresa Almagro, expresa su convencimiento de que las listas de espera sanitarias han sido "manipuladas y minimizadas por el Gobierno andaluz anterior", algo que –recuerda– había denunciado la Marea Blanca gaditana en reiteradas ocasiones. Pero afirma que "es también muy claro que las cifras que ha difundido el nuevo Gobierno andaluz están también manipuladas y magnificadas utilizando viejos trucos como son incluir cualquier tipo de espera sanitaria, no separando listas de esperas quirúrgicas o diagnósticas y, sobre todo, no destacando que no es lo mismo esperar conociéndose el diagnóstico que sin saberlo; en este segundo caso puede estar en peligro la salud de la persona afectada".

La Marea Blanca cree que la solución de las listas de espera está en "poner a tope el rendimiento de la pública con contrataciones y turnos nuevos para conseguir que las consultas externas, quirófanos, hospitales de día, exploraciones especiales y cualquier servicio que fuera necesario para disminuir las listas de espera funcionen ininterrumpidamente al menos hasta las diez de la noche". Por eso, considera "escandaloso primar los conciertos con las empresas privadas".