Manuel Vizcaíno: "Lo que queremos sobre todo con este proyecto es poder subir el límite salarial para conseguir mejor equipo y mejores resultados"

Manuel Vizcaíno considera que el proyecto Sportech City presentado este miércoles "no se puede dejar pasar. Es una gran oportunidad", indicó ante un auditorio en la que estaba Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía; alcaldes como Bruno García, José María Román o Germán Beardo; la delegada del Gobierno en la provincia, Mercedes Colombo; además de delegados y otros representantes políticos. También acudió al acto Francisco Piniella, rector de la Universidad de Cádiz.

"Estoy absolutamente convencido de que el proyecto se va a llevar a cabo. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Las administraciones lo saben y creo que hay buena voluntad por parte de todos. Aquí nos faltan a veces reconocer las cosas. El día a día nos come. Yo quiero agradecer a Teófila Martínez la apuesta que hizo por el fútbol en Cádiz en su día y que quizá fue el impulso para el Cádiz que hoy tenemos y el que puede llegar en el futuro y en ese sentido quizá no hayamos sido justos reconociendo lo que en su día se hizo, lo cual no significa que no se puedan hacer otras cosas", indicó.

Al ser cuestionado por los problemas de aforo en el Nuevo Mirandilla indicó que "tenemos que empezar conversaciones en las que veamos que todos vamos en la misma línea", en referencia al Ayuntamiento de Cádiz. "Nadie fuerza a nadie, porque no es ese el objetivo ni mucho menos, aquí lo que se pretende es crecer, y que nuestro crecimiento redunde en la ciudad de Cádiz".

Vizcaíno sí fue tajante cuando le preguntaron si no descarta construir un nuevo estadio en Cádiz. "No es que no lo descarte, es que vamos a hacer un estadio en Cádiz. Ese es el objetivo y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que todas las voluntades y todas las instituciones que nos tenemos que poner de acuerdo consigan su objetivo. El alcalde el otro día, con buen criterio, expuso cuál eran las prioridades y las nuestras son las mismas", dijo.

Al preguntarle si el proyecto Sportech City pudiera trasladarse a la capital, en terrenos cedidos por alguna adminsitración, indicó que "una parte del proyecto se podría trasladar a Cádiz pero los terrenos de la antigua Delphi son ideales desde el punto de vista logístico, por la orientación a la provincia para el tipo de infraestructuras, industrias, que se van a cometer, y la ciudad de Cádiz, con el eje central del primer equipo, seguro que tendrá otras posibilidades dentro de este plan industrial y de expansión que tiene el Cádiz CF".

Por último fue muy claro en lo que busca el Cádiz con esta idea. "Te lo digo en román paladino: este es un proyecto para aumentar el límite salarial, así te lo digo, lo que pasa es que ahora se puede aumentar principalmente por los derechos de televisión. Si conseguimos que haya otro ingreso recurrente, que sea independiente de la categoría, eso trasladado a un límite salarial, conlleva mejor plantilla y si no somos muy torpes pues conseguiremos mejores resultados deportivos que es el único objetivo que tenemos. Los dirigentes del Cádiz, todo este lío, lo montamos únicamente para conseguir mejor equipo y mejores resultados. No hay más", finalizó.