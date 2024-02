Juan Manuel Alcedo renueva como gerente del Instituto de Fomento y Empleo de Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, anunciaba este viernes que se ha convalidado o aprobado renovar, tras la convocatoria de un concurso público, a Juan Manuel Alcedo, como gerente del Instituto de Fomento y Empleo (Ifef).

El propio alcalde quiso felicitar a Alcedo por su renovación al igual que han hecho el resto de formaciones políticas del Ayuntamiento de Cádiz.

Así, el concejal de Adelante Izquierda Gaditana indicó mediante una nota que ha votado a favor del nombramiento del gerente del IFEF “por lealtad a la ciudad”, y porque “todo lo que sea bueno para la ciudad tendrá nuestro voto a favor”. “Esa es la diferencia: desde Adelante Izquierda Gaditana hacemos una política honesta y no un uso partidista y sectario del voto, huyendo del no por el no y de los palos en las ruedas como hemos sufrido en el anterior mandato por parte de PP y PSOE”, añade, al tiempo que ha reconocido el buen trabajo del gerente del IFEF durante los últimos años, en los que el IFEF precisamente ha manejado el mayor volumen de financiación de toda su historia para el fomento del empleo y lo ha hecho con notables resultados.

“El gerente, Juan Manuel Alcedo, llegó hace años tras un proceso de selección riguroso y exigente, y ha demostrado por capacidad y con resultados que es un profesional perfectamente cualificado para ocupar ese puesto. Por eso votamos a favor independientemente de quién esté ahora en el poder, porque creemos que es bueno para la ciudad”, remarca para finalizar.

Con un concurso público

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Cádiz sacó en diciembre a concurso público la plaza de gerente del Instituto de Fomento y Empleo (Ifef). Un puesto que considera "de alta dirección" y por el que la persona elegida percibirá un salario anual de 59.470,88 euros.

El proceso de selección se en el Boletín Oficial de la Provincia, concediendo un plazo de 15 días hábiles que empezó a contar el miércoles 13 de diciembre. Es decir, que hasta el 4 de enero de 2024 se pudierion presentar las solicitudes de los aspirantes, que tenían que cumplir las siguientes características:

Ser funcionario de carrera o laboral de las administraciones públicas o un profesional del sector privado con más de cinco años de ejercicio.

o laboral de las administraciones públicas o un profesional del sector privado con más de cinco años de ejercicio. Ser licenciado de Ciencias Económicas, Derecho y/o Relaciones Laborales o equivalente.

o equivalente. No haber sido separado mediante expediente disciplinario de la administración pública ni estar inhabilitado para ejercer la función pública

de la administración pública ni estar inhabilitado para ejercer la función pública No estar incurso en causa vigente de incapacidad respecto a lo fijado para el desempeño de la función pública

respecto a lo fijado para el desempeño de la función pública No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones propias del cargo de gerente del Ifef.

Además de estos requisitos, fijó el Ayuntamiento una experiencia profesional "mínima de 3 años en puestos de coordinación y/o gestión de proyectos europeos", experiencia profesional en puestos de coordinación y/o gestión de proyectos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; experiencia en funciones directivas respecto a la gestión de fondos europeos; nivel B2 de inglés hablado y escrito; conocimiento de un segundo idioma de la Unión Europea además del nativo; y experiencia en dirección y coordinación de equipos de trabajo, entre otras cuestiones menores que serán valoradas en un procedimiento de libre designación que determinará el nombre del nuevo gerente del Ifef.

Dos años con el actual gerente del Ifef

La convocatoria para cubrir el puesto de gerente se repitió después de varios nombramientos y procedimientos que se produjeron en la etapa del anterior gobierno municipal, que nombró y destituyó a varios responsables del Ifef y que tras un proceso de selección que quedó desierto se encontró con 17 solicitudes de las cuales se eligió la de Juan Manuel Alcedo.

Su contrato era de carácter temporal, con vigencia hasta el pasado 30 de junio. Pero Alcedo se mantuvo en el puesto hasta el momento actual, siendo incluso reafirmado en el cargo públicamente por el alcalde de la ciudad, Bruno García, que mantuvo su confianza.

Ahora, el nuevo proceso de selección ha hecho que el nombramiento sea ya de carácter indefinido. Y con una considerable subida salarial. De los 55.558,41 euros que se fijó en la convocatoria de febrero de 2021 a los 59.470,88 euros de la que el martes 12 de diciembre de 2023 publicó el Boletín Oficial de la Provincia.