Mailrelay, empresa de mailing con años de crecimiento, claro ejemplo de adaptación y soluciones para todo tipo de clientes

Las estrategias de email marketing son una forma fantástica de atraer a una gran cantidad de nuevos potenciales clientes a nuestro proyecto, pero para conseguirlo es muy importante que realicemos el proceso a través de una plataforma de confianza como es el caso de Mailrelay, empresa española que se ha extendido a nivel internacional que pone a nuestra disposición todas las herramientas y funcionalidades posibles incluso a través de su cuenta gratuita.

Crea una cuenta gratuita en Mailrelay

No hay duda de que Mailrelay se ha convertido en la plataforma estrella a la hora de organizar campañas de email marketing, y es que una de las ventajas que ofrece frente al resto es la posibilidad de crear una cuenta gratuita.

Esto permite que tanto expertos como sobre todo aquellos que nunca han realizado este tipo de campañas, se lancen y animen a crear las primeras sin la presión de costes económicos.

De esta manera, podemos comprobar las ventajas de invertir en marketing de correos electrónicos, y todo ello sin gastar ni un solo céntimo y disfrutando de los beneficios desde el primer día.

Gran volumen de envíos de email marketing gratuitos

Pero cuando hablamos de servicios gratuitos, siempre pensamos en las limitaciones que vamos a tener, y en este caso contamos con muy buenas noticias, ya que sólo hay dos límites en la cuenta gratuita de Mailrelay que son:

Un máximo de 75.000 envíos al mes.

Agenda de hasta 15.000 contactos.

Siempre y cuando no superemos esta cantidad, podremos seguir con nuestra campaña de forma gratuita.

Soporte técnico en tu cuenta gratuita para email marketing

Además, otro de los habituales inconvenientes de las cuentas gratuitas es que no disponen de servicio o soporte técnico, cosa que no pasa con esta plataforma de email marketing, la cual nos permite no sólo contactar con ellos para resolver dudas o problemas, sino también para aprender algunos trucos interesantes.

Por ejemplo, ¿sabías por qué tus otras campañas de email marketing no fueron tan efectivas?

En la mayor parte de casos, esto se debe a que todos esos correos electrónicos que enviaste fueron directamente a parar a la carpeta Spam de tus contactos, por lo que la mayoría ni se llegó a leer.

Esta es una de las cosas en las que nos va a ayudar el soporte técnico de Mailrelay, consiguiendo así que tu próxima campaña sea más efectiva y te proporcione más clientes y beneficios desde el primer momento.

Olvídate de las limitaciones en Mailrelay

Además, el tener una cuenta gratuita en esta plataforma no implica limitaciones.

Esto se debe a que en todo momento vamos a disponer de todas las herramientas y funcionalidades de las que dispondríamos en la cuenta de pago, por lo que los resultados están garantizados incluso para pequeños y medianos proyectos o cuando estamos preparando nuestra primera estrategia de email marketing.

Como podéis observar, Mailrelay ofrece un servicio muy completo y con todo lo que necesitamos para sacar partido a nuestra estrategia de email marketing, con la particularidad de que podremos empezar de forma gratuita con un nivel muy alto de envíos, y con ventajas como la ausencia de limitaciones y el soporte técnico para conseguir el máximo rendimiento.