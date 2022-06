Lorena Garrón: “Queremos recuperar los cursos municipales lo antes posible”

La portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Juventud y Bienestar Animal, Lorena Garrón, repitió ayer los mismos argumentos que sirvieron para comunicar a los monitores municipales que no se les renovaban sus contratos. Y aseguró que están trabajando para que se restablezcan los cursos lo antes posible.

“Ese asunto está en la misma situación porque la nueva reforma laboral del Gobierno central cambia el esquema por completo de cómo se establecían ciertas relaciones laborales en relación a trabajadores y trabajadoras con las administraciones”, dijo a pregunta de este periódico. “Ya no existe esa contratación temporal, por lo que ya no podemos hacer la que se venía haciendo durante todo este tiempo. Eso es así, no sólo en este ayuntamiento, sino en cualquier administración”, añadió.

“Aun así, este Ayuntamiento está buscando las soluciones que se le puedan dar, entre ellas sacar un pliego con cláusulas sociales donde se pueda valorar la experiencia y las características que tienen los monitores y monitoras de estos talleres”, dijo la portavoz del Gobierno local. “Nuestra voluntad es que estos talleres se restablezcan lo antes posible porque en ellos también están los alumnos y las alumnas a los que se prestaba ese servicio”, agregó.

“Una de las cosas en positivo que sacamos de esto, es que una vez que se saquen los cursos a licitación, van a ser gratuitos para los alumnos y alumnas. Pero esa relación que se tenía de contrato temporal ya no se puede hacer por ley”, insistió.