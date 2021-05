Lola Cazalilla "más optimista" con la celebración del Carnaval de Cádiz 2022 en su fecha

La concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamento de Cádiz, Lola Cazalilla, se ha mostrado "más optimista" con la posible celebración del Carnaval 2022 en su fecha. Así lo ha expresado este mediodía de martes al término de la presentación a prensa del Festival de la XIV edición del Festival JazzCádiz.

"Siempre hemos dicho que todo dependería del ritmo de vacunación, y al igual que hace un par de meses veía la situación más complicada, los datos de vacunación que ahora tenemos pues nos hacen mostrarnos más optimistas aunque la decisión final dependerá de cómo esté la situación de cara a los ensayos en septiembre u octubre", ha puntualizado la edil que incide, "como ya dijimos en los foros", en que desde su concejalía se está "trabajando como si el Carnaval 2022 se fuera a celebrar en su fecha".

"Por ejemplo, ya estamos trabajando en el contrato de adjudicación del escenario de San Antonio, y eso que es uno de los actos que, digamos, tiene más complicada su celebración pero si la situación sanitaria finalmente lo permite pues nosotros tenemos que tener hecho el trámite para que no haya ningún impedimento por nuestra parte para su celebración", ha apuntado.

También ha dejado claro Cazalilla que la introducción de "un nuevo modelo de Concurso" dependerá de "la voluntad de la gente de cambiarlo o no" y no de si da o no tiempo por los cambios en la emergencia sanitaria. "De hecho, comenzar con los foros en mayo ha sido para que dé tiempo a hacer los cambios que sean respaldados por los participantes ya que sólo se tendrían que aprobar a nivel municipal, no habría que convocar al Patronato ni contar con 11 votos", recuerda.