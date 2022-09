"Limitar pisos turísticos y VFT no abaratará el alquiler en Cádiz"

La modificación del PGOU que permitiría al Ayuntamiento de Cádiz limitar la proliferación de pisos turísticos y VFTs (Viviendas con Fines Turísticos) en la ciudad ha provocado el rechazo de los propietarios de empresas que gestionan apartamentos, al considerar un error y una injusticia tratar de la misma manera a ambos conceptos.

Así, Álvaro Gómez Lacave, director del Hostal & Apartamentos Plaza de la Luz, en la calle Corralón de los Carros, se muestra en contra “de que metan en el mismo saco tanto a hoteles como a una vivienda en una comunidad de vecinos". Para Javier Ruiz, propietario de Apartamentos Maier, “hay una falta de rigor en esta regulación porque se trata de la misma manera un apartamento que un piso turístico, y no es justo. Porque frena las aperturas de apartamentos regulados en inmuebles que no sean de Grado 0 y 1 y no paraliza las VFTs, que son más de 2.000 y ofrecen en el centro de la ciudad más de 10.000 camas. De apartamentos hay unos 30 edificios con 1.100 plazas. Esta relación de 10 a 1 en camas no la va a paralizar una modificación del PGOU”.

Francisco Daniel Doña, copropietario y director de Cadiz4Rentals, que se ocupa del alquiler vacacional y corporativo, afirma que “se diga como se diga, se trata de una prohibición, aunque quiera disfrazarse con otro nombre. Y recuerda que la competencia "es de la Junta de Andalucía”. La decisión “no tiene carácter retroactivo y no va a afectar a los pisos que ya tenemos en marcha, pero es una limitación de derechos a la propiedad privada y al libre comercio”.

Álvaro Gómez entiende que la regulación se podría haber realizado en orden. “En primer lugar las VFTs (Viviendas con Fines Turísticos), que son las que se implantan en lugares residenciales y causan realmente problemas en las comunidades, expulsando a los vecinos de sus casas. Además, hay mucha economía sumergida y muchas están fuera de la ley”. “Y en segundo lugar, si fuera necesario, regular el uso de hospedaje para establecimientos hoteleros que se instalan en edificios completos. Estos sí rehabilitan edificios y generan empleo”, estima.

Javier Ruiz apunta que “para tener una VFT solo basta con inscribirse en un registro de la Junta de Andalucía. El único requisito es que tengan licencia de primera ocupación, que la tienen el 99 por ciento de sus propietarios. Esta norma hará que se incrementen estas viviendas, que son las problemáticas en las comunidades de vecinos, mientras va a paralizar los edificios de apartamentos, que tienen una regulación estricta y con múltiples requisitos. El Ayuntamiento de Cádiz no puede parar que las viviendas ya existentes se conviertan en VFTs, solo que no se construyan nuevas con esos fines”. Y coincide en que “no se puede meter en el mismo paquete los apartamentos y las VFTs”.

Según Francisco Daniel Doña, “no hay ni mucho menos un fondo de inversión que se haga en la ciudad con lotes de viviendas para especular, aquí la mayoría de los pisos son propiedad de gaditanos con una segunda casa en alquiler o de personas de fuera de Cádiz que la tienen como segunda residencia para veranear pero la alquilan los meses que no están en la ciudad”. A su juicio “esto no va a conseguir abaratar el precio de la vivienda en alquiler, que es un problema de la ciudad de hace 20 años, de cuando se empezó a agotar el suelo”.

También critica, por último, que “la decisión es un parche y un freno al desarrollo turístico y económico de la ciudad. Una vivienda turística tiene muchos gastos que repercuten en la ciudad como carpintería, limpieza, fontanería…”.