Arquitectos: "Se ha metido las viviendas turísticas (VFT) y edificios de apartamentos en el mismo saco y no se frenará"

Los arquitectos de Cádiz no ven claro el paso que ha dado el Ayuntamiento de Cádiz a la hora de limitar la apertura de nuevas viviendas turísticas que llega con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para evitar la excesiva turistificación en la ciudad. Y no solo a nivel económico, pues este año se les han caído proyectos de fincas que iban a adoptar este uso debido a la moratoria que se puso en marcha, sino por la propia utilidad de la norma que ven excesiva y que, en su opinión, no termina de atajar el problema de las VFT: las viviendas con fines turísticos.

Sobre ellas ponen el dedo estos profesionales tras superar con mucho esfuerzo la crisis del ladrillo, que dejó K.O. a la profesión, y que ahora temen que esta normativa vuelva a perjudicarles en lo que respecta a su trabajo en esta ciudad. No son ajenos ni mucho menos a la realidad que vive Cádiz y ven claro el problema de la vivienda turística, y cómo se está desplazando a la población, por lo que están de acuerdo en poner coto, pero no de este modo tan rotundo. De hecho, coinciden en que el nuevo paso del Consistorio gaditano no hará más que frenar los emplazamientos hoteleros de calidad, pero no impedirá el crecimiento de las viviendas con fines turísticos, pues hasta el momento es la Junta de Andalucía la que permite su inscripción "sin más requisitos que una licencia de primera ocupación para que una vivienda pueda ser declarada turística" en el Registro de Turismo andaluz.

El que habla es el arquitecto Antonio Rodicio, que firma el proyecto de apartamentos turísticos de la plaza del Palillero, que se está construyendo actualmente, y es el autor de la rehabilitación Candelaria 10 y el Hotel Casa Cánovas, también de apartamentos turísticos. "El problema radica más que en los hoteles o apartamentos turísticos, en las viviendas con fin turístico, que seguirán proliferando". El técnico asegura que son viviendas normalmente de mala calidad, que están multiplicándose, y "esto sí que va en detrimento de los hoteles y apartamentos turísticos, que tienen que cumplir con una estricta normativa para alcanzar los estándares de calidad", aclara. "Es que hay que distinguir entre unos y otros, no es lo mismo los edificios de pisos turísticos que las viviendas con fines turísticos, que son las que siempre se han alquilado en b, y que desde hace unos años responden a este invento de la Junta para pagar un impuesto que lo legalice. Pero, realmente, "la Junta puede seguir declarando turística a todas estas viviendas y ha faltado quizás el acuerdo de las dos administraciones a la hora de limitarlas".

En la misma vertiente se expresa el arquitecto Víctor Gómez, autor de La Casa del Armador, y al que durante este año se le han caído tres obras de reforma de fincas para este fin "que ahora siguen paradas y en la ruina". Gómez tiene claro que "hay que poner coto al desmadre que había, pero esta modificación no soluciona nada porque el Ayuntamiento no tiene competencia para frenar la VFT y la Junta no entra en eso". Incide en que solo tienes que entregar la licencia de primera ocupación. Por tanto, "¿cómo se regula?, la única manera de hacerlo es que el la Junta delegue al Ayuntamiento esta función".

Rodicio también cree necesaria la regulación, pero no de esta forma tan tajante, "sino ateniendo más a la particularidad de cada barrio y la ratio, pues creo que se ha partido de un informe que no es del todo exacto".

Por su parte, Víctor Gómez sí que ve positivo que sean las fincas con grado de protección cero y uno las que tengan este uso hotelero porque "a nivel residencial no tienen salida, pero dejarlo solo en estas fincas es una barbaridad porque hay viviendas de grado dos que tiene más interés que una de grado 1, así que me ha parecido excesivo".

En el campo de las VFT el arquitecto Mario Barrios lleva realizando reformas de viviendas para fines turísticos desde hace años, fundamentalmente de pequeños propietarios que invierten para dar un valor añadido a este tipo de construcciones. Afirma que es otra forma de crear riqueza en el sector de la construcción y, posteriormente en el turístico y, aunque es cierto que pueden sustituir a viviendas de alquiler de larga duración, entiende que la inversión que realizan estos propietarios es más fácilmente recuperable en el caso del fin turístico.

En cuanto a la modificación del PGOU considera que tiene un "difícil recorrido si no se implica la Junta, que es la competente en este caso" y cree que puede ser necesaria en ciertas zonas de la ciudad, "aunque a la larga es demasiado restrictiva y discriminatoria para otras áreas, sobre todo en algunos barrios de Puerta Tierra". Lo que sí considera fundamental como complemento a la ordenanza emprender políticas de vivienda pública y de alquiler social sobre todo en fincas del casco histórico que siguen desaprovechadas.