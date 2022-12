La capital gaditana sube su apuesta por el Gordo de Navidad

El próximo jueves 22 de diciembre, cuando en el Teatro Real de Madrid empiecen a dar vueltas los bombos del Sorteo de la Navidad, miles de gaditanos tendrán puestas, de nuevo, sus esperanzas en el azar. Y volverán, la inmensa mayoría, a sufrir una decepción, lo que no deja de ser también una tradición por estas fechas navideñas. Pero cada año repiten el intento y en esta ocasión, según los datos aportados por la delegación comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Cádiz, a buen seguro superarán la inversión con respecto a 2021. Y las administraciones incrementarán ligeramente sus ventas.

La tendencia es al alza. Y para el sorteo de 2022 habrá unas ventas parecidas al año anterior a expensas del último tirón del público y de las liquidaciones que realicen las administraciones de loterías. Pero se han consignado más números. Por lo tanto, hay más oferta en los despachos de loterías. Han salido a la venta 365.870 décimos en la capital, que tienen un valor de 7.317.400 euros. Esto es un 18,71 por ciento más que en 2021, cuando fueron 308.199 décimos por valor de 6.136.980 euros.

Las últimas lluvias han retraído al personal, pero la inminente celebración del sorteo darán el último empujón. En Loterías Alba, sita en la calle Acacias, “se ha notado más movimiento en estos últimos días”. “Los clientes andan buscando los décimos de siempre: el 13 y el que acaba en 22, por el año que además es el día del sorteo. Y siguen buscando fechas de nacimiento y me han llegado a pedir la fecha del divorcio”, apunta sonriendo el propietario de esta Administración número 13, Emilio Paredes.

Emilio Paredes. Loterías Alba. "Han volado los números acabados en 82 por la predicción de un ‘tiktoker’”

En cuanto a las preferencias del público se ha dado esta vez una curiosa circunstancia. “Ha volado el 82”, advierte Paredes. Cosas de la modernidad. La culpa la tuvo la predicción del 'tiktoker' Luis ‘El Oráculo de Tik Tok’, que aseguró en las redes sociales que el Gordo será el número 20.182. “Esa misma tarde de la aparición de este vidente vinieron muchos clientes y se acabaron las terminaciones en 82, con gente enseñándonos el video del 'tiktoker' en el teléfono móvil”, cuenta Paredes.

En Alba, las ventas van a ser “similares o un poco mejor que las del año pasado. Falta el tirón de los últimos días, que en 2021 por estas fechas fue espectacular”. Paredes nos atiende a pesar de que el teléfono no para de sonar. “Hay muchas personas de empresas a los que se les ha olvidado comprar”, aclara.

Ojo, en la administración de la plaza de las Canastas se vende lotería de Navidad. Bueno es aclararlo. Su propietaria, Laura Vidal, destaca que su negocio está venciendo a las reticencias de los clientes que si no ven ante sus ojos colgados los décimos tradicionales, los que muestran este año la pintura ‘La Virgen con el Niño en la Gloria’, de Carlo Maratti, no quieren lotería. “Porque hay quienes creen aún que los números que salen por la terminal, los de máquina, no tienen la misma validez. No me echaban cuenta al no tener los números oficiales, porque al ser esto un receptor mixto –donde se comparte la venta de loterías con otro negocio, en este caso un estanco– no podemos venderlos”.

Laura Vidal. Establecimiento receptor de la plaza de las Canastas. "Dar el año pasado un décimo del quinto premio nos ha supuesto un empujoncito”

Pero aquí, en el corazón del barrio de Santa María, Laura reconoce que las ventas han subido con respecto a 2021. En esta mejora tiene mucho que ver que en su establecimiento se vendió el año pasado un décimo del quinto premio con el 90.052. Eso ha supuesto “un empujoncito, porque está viniendo gente buscando lotería”. Entre la clientela de Laura, muchos trabajadores del Ayuntamiento y vecinos del barrio.

En La bruja del Lucero, avenida del Puerto, Sonia García expone que las ventas “se están animando al final, porque hasta ahora habíamos vendido más a turistas en verano que a los gaditanos. Esta vez las ventas han sido graduales y pienso que vamos a superar las de 2021”. Estima Sonia que “la lluvia ha dejado a mucha gente en casa, pero desde el lunes se animará la cosa. Porque aquí somos de comprarlo todo a última hora”. “Y el marisco también”, apunta un cliente que trabaja en el sector del pescado.

En el Lucero también buscaron el número del 'tiktoker' vidente “y al día siguiente de salir el video se acabaron los números terminados en 82”. ¿Sugestión o superstición? “Una señora llegó aquí y dijo que había visualizado el Gordo acabado en 86 y todos los que estaban en la tienda en ese momento compraron un número con esa terminación”, cuenta.

Los gaditanos esperan tener en su poder ese décimo premiado entre los 180 millones repartidos en los puntos de venta de la red comercial de Loterías y rascar algún dinero de entre los 2.520 millones de euros en premios que se repartirán.