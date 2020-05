El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi, reiteró ayer durante una entrevista con el periodista Fernando Santiago, autor del blog titulado Con la Venia, que éste será su último mandato al frente del Ayuntamiento de Cádiz.

Advierte que, tal como ya firmó en 2015, en las próximas elecciones municipales será otra persona la que estará al frente del proyecto político "al que yo he contribuido durante estos años". Admite Kichi que no lo considera "imprescindible" porque la cuestión no está en la persona que este ahí sino "en las ideas que sea capaz de liderar". De todas formas, el alcalde de Cádiz reitera que "no me mudaré de la ciudad" y que seguirá activo en la vida política de Cádiz y reconoció que "ser ex alcalde también tiene mucho glamour".

A preguntas de Fernando Santiago, Kichi le insistió en que esta decisión de no presentarse como candidato no tiene marcha atrás. Considera que "un proyecto político de ocho años da para mucho: Tengo muy marcada la raíz en mi ciudad y seguiré trabajando por su futuro esté donde esté. Ahora me toca combatir en la esfera pública desde el despacho del Ayuntamiento pero seguiré luchando con los mismos sueños aunque sea desde mi asociación de vecinos, desde donde me lleve la vida".

Sobre su militancia en Podemos, José María González le recordó a Fernando Santiago que ya no milita en Podemos sino en Adelante Andalucía. "No estoy ya inscrito desde el momento en que empezamos con esta historia de Adelante Andalucía.