Kichi opina sobre la polémica de la carpa: "La gente viene a ganar dinero y no a llevarse disgustos"

ahora toca preguntarse el porqué y quién ha podido tener la culpa de esta situación. "No creo que sea una cuestión de culpas. Creo que es un cúmulo de variables que operan y lo digo por las conversaciones que he mantenido con los posibles licitadores. Evidentemente aquí viene la gente a hacer negocio y la gente no quiere arriesgar una inversión importante como es la puesta en marcha de ese servicio y no se quiere arriesgar a que le soplen una denuncia". Esta ha sido una parte de la respuesta que el alcalde de Cádiz, José María González, ha dado a estas incertidumbres. Finalmente el Carnaval de Cádiz se queda sin carpa. El concurso para licitación del servicio quedó desierto

"la gente viene a ganar dinero y no viene a llevarse disgustos". E igual de claro tiene que "si hay una parte de la población de la ciudad al que no le gusta ese tipo de actividades, una parte de medios de comunicación que también le dan altavoz a ese descontento pues evidentemente eso llega a oídos del empresario y se van". Kichi tiene muy claro que

El alcalde de Cádiz confiesa que él sabe lo que es el "escándalo" que se forma en Carnaval y "lo digo yo, que vivo en la zona cero del Carnaval de Cádiz, es decir que sé lo que hablo, no vivo en El Puerto de Santa María". "Sé lo que es que una chirigota empiece a cantar debajo de tu ventana a las diez de la noche, y la misma chirigota, la misma, todos los días, todos los días, empiece a las 10 de la noche y así hasta las cinco o las seis de la mañana.

Lo contrario es que vivamos en esa dictadura del descanso, en esa ciudad muermo en la que hemos vivido en los últimos 20 años

Y es por eso que ya que dice saber de lo que habla, le pide a los gaditanos que "tenemos que pensar que si queremos una ciudad dinamizada económicamente, tenemos que estar dispuestos a hacer determinados esfuerzos".

Kichi recordó que en La Viña hay personas mayores y personas enfermas, lo mismo que pasa en la calle Montañés, "que está en plena carrera oficial". "¿Qué es lo que hacemos la gente de La Viña o la gente del centro con fiestas que entendemos que son importantes para la ciudad? Pues hacer un esfuerzo porque esa generosidad revierte positivamente en la ciudad. No solamente en tu barrio sino en toda la ciudad".

Así, el alcalde aprovechó para pedir a la ciudadanía un ejercicio colectivo de "generosidad" y que hay que "repensar" el futuro. Lo contrario para Kichi es que vivamos en esa"esa dictadura del descanso, esa ciudad muermo en la que hemos vivido en Cádiz en los últimos 20 años", ya que esa cree que esa postura redunda en la escasa dinamización de la ciudad. "Por eso creo que tenemos que estar dispuestos a afrontar determinados retos, como hacen otros tantos municipios en otras tantas ferias y festividades a lo largo y ancho de nuestro país", afirma el primer edil gaditano.

Entonces, ¿quién tiene la culpa?

A pesar de que el alcalde afirmó que no es cuestión de buscar culpables, quiso romper una lanza por los vecinos que afirmó que "tienen derecho a manifestarse, faltaría más".

"¿Qué es lo que debería haber ocurrido? Pues que hubiera habido carpa", insistió Kichi, que quiso recordar que el hecho de que la semana de Carnaval no cuente con una carpa tiene otra consecuencia: "Si no hay un sitio que capte a toda esa gente joven de la ciudad que llegada una hora de la noche no quiere escuchar Carnaval y lo que quiere es 'socializar', llamémosle socializar, ¿vale?". Con la carpa afirma que los tendríamos a todos allí congregados, mientras que ahora, sin carpa, se dispersarán por toda la ciudad, de manera que "que no haya carpa no garantiza que vaya a haber silencio y los efectivos de limpieza tendrán que estar también en guardia para ver qué zonas son las elegidas por la juventud para socializar".

¿Tienen miedo los promotores a que les lluevan las denuncias por ruido?

El alcalde de Cádiz afirma que todo lo dicho hasta ahora es lo que le dicen los potenciales licitadores de la que podría haber sido la carpa del próximo Carnaval. "Hombre, evidentemente es un negocio. y no están por la labor de arriesgarse y quieren hacer una inversión para verle el color no para tener que estar todo el día metido en los Juzgados", tal y como hace pensar las amenazas recibidas durante estos días. "Eso es lo que nos han di cho a nosotros de primera mano", afirma Kichi.