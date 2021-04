El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', recibirá en los próximos días en su domicilio la multa por haber incumplido el aforo máximo permitido por Sanidad en una mesa de un bar de Cádiz. Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana y Kichi se apresuró a pedir disculpas en las redes sociales por caer en este descuido que traerá consigo el pago de la citada sanción.

Según la norma definida por la Junta de Andalucía en la fase actual de la pandemia del coronavirus, la multa recaería sobre el propietario del establecimiento en el que se produjo el exceso de aforo en una mesa. Para evitar esta circunstancia, el propio José María González insistió en que sería él el que asumiera el pago de la sanción, ya que fue fruto de un despiste y que no conllevó mala intención.

Según informan desde el Ayuntamiento de Cádiz, el propio Kichi se puso en contacto con el superintendente de la Policía Local de Cádiz para que iniciara los trámites de esta denuncia voluntaria. De manera inmediata, el responsable de la Policía Local contactó con la delegación de Sanidad de la Junta de Andalucía que es la administración que le tramitará e impondrá la multa que, en cuestión de días, llegará al domicilio del primer edil, ubicado en pleno barrio de La Viña.

En cuanto a la cuantía de la sanción, las fuentes municipales afirmaban desconocerla, aunque sí insistieron en que será el propio alcalde que, de su propio bolsillo, correrá con el pago.

En Andalucía se multa con 100 euros si un local rebasa el aforo permitido. Esta multa debería ir a parar al propietario del bar o restaurante y no a los comensales, puesto que el límite que se les impone es una simple recomendación y no una norma con sanción aparejada. Lo mismo sucede en el caso de que el bar no respete el horario de cierre que, como antes de la pandemia, está regulado y conlleva multa si se supera la hora máxima de clausura.

Pero en este caso, gracias a la autodenuncia llevada a cabo por Kichi, el propietario del establecimiento se verá exonerado del pago de la sanción.