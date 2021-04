Kichi pide perdón tras ser sorprendido en la terraza de un bar con más gente de la permitida

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' ha pedido disculpas a través de sus redes sociales después de que este pasado Viernes Santo circulara una fotografía en la que se le veía sentado en la terraza de un bar acompañado de otras seis personas, lo que hacía que se incumpliera la normativa por el Covid, que establece que en los establecimientos hosteleros en el exterior sólo puede haber un máximo de seis personas juntas.

El alcalde ha explicado que "fue un descuido de sólo unos minutos" y añade que esto se produjo porque "llegó una visita, se sentó a nuestro lado y no nos percatamos de que éramos uno más de lo permitido hasta diez minutos después, que enmendamos el error". A pesar de ello reconoce que "no hay excusa. Me equivoqué, me disculpo y asumo todas las consecuencias".

En ese mismo escrito Kichi asegura que se ha puesto en contacto con la Policía Local para abonar "voluntariamente" la cuantía de la multa. Esta cantidad, dice, "pagaré con mi sueldo, que sigue siendo el mismo de siempre, el de profesor".

El alcalde entiende que "no es justo que cargue con la responsabilidad y el pago de la multa el propietario del bar. Bastante tienen ya encima como para que tenga que asumir los descuidos de los demás". Así, señala que el hostelero "había preparado las mesas para un máximo de seis e hizo lo correcto".

A este argumento le añade que "aunque un descuido lo puede tener cualquiera, los representantes públicos debemos tener una conducta ejemplar siempre, en cada minuto". Sin embargo, asume que esto no ha sido así y, por lo tanto, "pago la infracción como lo han hecho en este contexto muchos vecinos y vecinas, sin privilegio alguno".

De este modo, ha vuelto a reiterar sus disculpas porque "no estamos para despistes en un momento de pandemia en el que es necesario poner la salud y seguridad como absoluta prioridad".

Se da la circunstancia de que esta es la segunda vez que al alcalde se le sorprende en una reunión de ocio con más personas de las permitidas en la terraza de un bar. La otra vez ocurrió en Navidad pero en esta ocasión su reacción ha sido diametralmente distinta. En la primera llegó incluso a decir que había sido cuestión de la perspectiva de la foto y que en esa imagen en la que estaba con algunos concejales y colaboradores sí se estaba cumpliendo con las normas, algo que generó mucha polémica.

En la del Viernes Santo, donde el alcalde aparecía trajeado tras la visita oficial a las hermandades, directamente ha pedido perdón y ha asumido el error por haber superado el numero de personas permitidas. De esta manera, ha tratado de darle la vuelta y poner a su favor una circunstancia por la que va a recibir muchas críticas.