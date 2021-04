Kichi, orgulloso de que Cádiz abandere la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui

El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, ha manifestado su orgullo por que la primera columna de la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui vaya a partir de Cádiz el próximo 20 de mayo, rumbo a Madrid, para exigir al Gobierno de España una rectificación de su postura respecto al Sahara Occidental como potencia administradora del proceso de descolonización que dé pie a un referedum de autodeterminación.

González ha estado acompañado por el edil de Memoria Democrática, Martín Vila. Ambos han intervenido después de que Gema Martín, presidenta de la Asociación Cádiz Saharawiya, y Manu Ballasote, responsable de Cooperación y Acción Política de Al Huriya, Federación de Asociaciones pro saharauis de Cádiz, hayan presentado este acto reivindicativo que pretende culminar en Madrid el 18 de junio.

"Es para mi un orgullo que el primer pie de la primera columna de esta Marcha a Madrid por la Libertad del Pueblo Saharaui sea un pie de un gaditano o gaditana", ha dicho el alcalde, "porque desde el municipalismo debemos de impulsar un mundo mejor, debemos ser vanguardia para no conformarnos y exigirle al Gobierno de España un replanteamiento de su postura y un necesario y próximo estado saharaui".

"En noviembre Marruecos rompió un alto el fuego que duraba 29 años, una violación de los Derechos Humanos que no es ya solo institucional, sino que además se desarrolla a sangre y a fuego, una vulneración deliberada, porque no es solo que no le dejen decidir democráticamente, sino que intentan aniquilarlo, asfixiarlo", dijo el alcalde. "Por eso exigimos una intervención inmediata del Gobierno de España. Ya está bien de tanta complicidad silenciosa por parte del Gobierno español, de tanta servidumbre, de ignorar una deuda histórica de un pueblo que primero colonizamos y luego ignoramos, como si no fuésemos responsables directos de la resolución del conflicto", añadió.

"Desde el Ayuntamiento de Cádiz estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos y las actuaciones necesarias para mostrar nuestro inequívoco e ineludible compromiso con el pueblo saharaui. Este compromiso real lo venimos practicando desde que tomamos las riendas de este gobierno municipal", afirmó Vila.

"No solamente hemos organizado jornadas municipalistas, aglutinando a referentes de todo el estado, sino también repitiéndolas en municipios limítrofes. La provincia siempre ha tenido un recorrido histórico de defensa, de lucha y apoyo a la causa saharaui, un compromiso que se va traduciendo en acciones concretas desde aquella visita institucional que hicimos el alcalde y yo hace tres años por primera vez, donde renovamos el hermanamiento con la ciudad hermana de Dajla y pusimos en marcha un proyecto de cooperación como es la electrificación de un hospital. Porque en pleno desierto sigue viviendo todo un pueblo sin el derecho al acceso a la energía para un centro hospitalario", añadió.

Los objetivos de esta marcha son, según sus organizadores, "visibilizar la lucha del pueblo saharaui, denunciar la ocupación genocida marroquí, el expolio de los recursos naturales y las violaciones de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental, eigir a la ONU, a la Unión Europea y al Gobierno de España que culminen el proceso de descolonización y que se ponga fin a la impunidad con la que Marruecos vulnera constantemente la legalidad internacional".

En su organización participan más de cien entidades de todo el estado, 32 de Andalucía y 12 de la provincia, explicó Manu Basallote. Entre ellas están todas las Asociaciones pro saharauis de la provincia, la Apdha, Ecologistas en Acción, la organización Aspa, de Jerez y la Red de Acogida a Inmigrantes, entre otros colectivos, también del Campo de Gibraltar.