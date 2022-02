Kichi condena el "delirio imperialista del presidente de Rusia"

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha condenado de manera rotunda este viernes el ataque bélico que está sufriendo Ucrania por parte de Rusia. En sus primeras palabras de introducción al Pleno del Ayuntamiento de este mes de febrero, González ha avanzado que el minuto de silencio con que suele empezar cada sesión por los actos de violencia machista que se hayan producido entre pleno y pleno se aplicaría también en esta ocasión "como condena de toda la ciudad de Cádiz ante la violencia que se está desarrollando en Ucrania".

El alcalde de Cádiz condenó rotundamente "el delirio imperialista del presidente de Rusia y la barbarie que se está implantando hora tras hora" en Ucrania. "La guerra nunca es la solución, nunca hay vencedores. Son algunos los que mandan las tropas, pero la clase trabajadora, la clase pobre, somos los que pagamos los platos rotos", ha afirmado José María González, que "gritando un enorme no a la guerra" ha dado comienzo, con ese minuto de silencio, al pleno correspondiente al mes de febrero.

No ha sido la de hoy la primera referencia del alcalde a la guerra de Ucrania, a la que viene haciendo menciones a través de las redes sociales. "No se trata de elegir entre bandos de una guerra, se trata de elegir siempre la paz. Las víctimas de los conflictos armados siempre somos las mismas. Ahora y siempre, No a la guerra", publicaba Kichi el jueves.

Los grupos políticos con representación en el arco plenario, salvo el concejal no adscrito, Domingo Villero, se han unido en sus primeras intervenciones a las declaraciones de Kichi. Así lo ha hecho la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, condenando una guerra “que no es lejana y nos va a afectar a toda la democracia”; el portavoz del PSOE, Óscar Torres, también se ha unido ante la “absoluta injusticia que se está produciendo con el pueblo de Ucrania” y que “muchos nos tememos que la fiereza de Putin no va a parar hasta dejar un país absolutamente desolado”. Y lo mismo ha hecho el presidente del PP, Juancho Ortiz, que ha condenado "el inicio de la guerra en Ucrania".