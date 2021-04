Dice que no es autocomplaciente, asegura estar siempre viendo defectos y poniendo reparos; pero ese nivel de exigencia no aparece en sus declaraciones, en su análisis, en su visión de la gestión del Ayuntamiento. El alcalde ve el vaso medio lleno. Lo ve, por ejemplo, en el estado de conservación y el grado de limpieza de la ciudad, que “amanece todas las mañanas en estado de paso de revista, con las calles baldeadas, limpias, recogidas…”, manifestó el lunes en una entrevista concedida en Canal Sur Radio, en el que dio la calificación de “bastante aceptable” a la limpieza de la ciudad, “aunque siempre podría estar muchísimo mejor”.

Tampoco apareció en esa entrevista el grado de exigencia del que presume González al referirse al transporte público y a un pliego pendiente de sacar a licitación desde que llegaran al Ayuntamiento en 2015. “No se ha hecho en seis años, ni en sesenta. Nunca se ha hecho un pliego ni se ha licitado”, respondía González; una circunstancia que si bien es cierta, ya deja de ser excusa después de seis años de gobierno y el mismo período anunciando la redacción del pliego y su inminente publicación. Porque si un ayuntamiento necesita seis años para redactar un pliego, por muy primer contrato público que sea y mucho que se quiera cumplir con las normativas vigentes, algo falla en ese ayuntamiento.

Viendo el panorama, y después de reiteradas fechas y plazos incumplidos en referencia a ese contrato de transporte público, el alcalde habla ahora de un horizonte que abarca todo el mandato actual; antes de que culmine, en 2023, dice que estará adjudicado el contrato “y los nuevos autobuses circulando”. “Ahora está cerrando la modalidad de contrato, cuál es la tecnología que vamos a utilizar y terminando de definir trazados y frecuencias, además de billetaje y tema económico”, añadió González, que recordó que el servicio actual genera un déficit anual de 2,5 millones de euros que abona el Ayuntamiento a la empresa Tranvía y puso el acento también en la dificultad de renovar al completo una flota de más de 50 autobuses. Flota, conviene recordar, que se encuentra absolutamente desfasada respecto a la antigüedad de los vehículos (los más nuevos tienen más de catorce años y los más antiguos se adquirieron en 1998).

Ese optimismo, o esa falta de crítica a la gestión apareció también durante la entrevista en Canal Sur al hablar de las ayudas Covid municipales. Las primeras se aprobaron en junio del pasado año y aún no se han concedido; pero Kichi ve el vaso medio lleno: “Vamos a ser el primer Ayuntamiento de la Bahía de Cádiz que va a poner en marcha esa ayuda”, aseguró en la radio, alegando el retrasos a “problemas en la presentación de solicitudes gente que lo presentó mal, que no era de Cádiz...”. De hecho, el alcalde vuelve a poner sobre la mesa que en el Ayuntamiento empezaron a luchar contra la pandemia “dos días antes de que se declarara el estado de alarma”; “y desde ese día (12 de marzo de 2020) llevamos casi 2 millones de euros en ayudas directas para la gente de la hostelería y el comercio”, afirma. Aunque en la vida real aún no se ha recibido un solo céntimo municipal.