Kichi: "Desde Trebujena jamás, jamás se va a gobernar Cádiz"

El alcalde de Cádiz, José María González, ha respondido hoy con contundencia a las declaraciones realizadas a este diario por Jorge Rodíguez, el nuevo coordinador provincial de IU y alcalde de Trebujena, en las que consideraba como "incoherente" la presencia de ediles de Izquierda Unida en el gobierno de Kichi.

González afirmó que "desde Trebujena jamás, jamás se va a gobernar Cádiz", dejando claro las excelentes relaciones que hay entre todos los miembros del gobierno de coalición, y el trabajo común que se realiza día a día entre ellos.

"El primer partido en el que militan todos los concejales y concejalas y el alcalde de Cádiz no es Anticapitalistas, no es el PCE, no es Izquierda Unida. Es Cádiz" y desde este concepto se mantiene "fuerte" la coalición en la ciudad.

Coalición que considerada debe seguir adelante porque "el único camino para hacer frente a la pandemia, a la subida del fascismo, a la crisis económica y ecológica, a los retos que tenemos como ciudad es la unidad en la diversidad. Unidad de acción con la diversidad democratizadora".

Centrándose en las declaraciones del nuevo coordinador provincial de IU, el alcalde usa la ironía al afirmar que "ojeando la entrevista no puedo si no pensar que hay gente que tiene que viajar más y leer más", a la vez que rechaza que Adelante Andalucía sea incapaz de gobernar en coalición. "Eso es una mentira. El mejor ejemplo es la realidad de Cádiz desde hace seis años, que deja en evidencia las miradas autoritarias de algunos".

"Todos los concejales y concejalas y el alcalde estamos comprometidos con la transformación de la ciudad. Y esa es nuestra prioridad. No dejaremos que quienes juegan al ajedrez a muchos kilómetros de Cádiz decidan sobre lo que tenemos que hacer en Cádiz", insiste a este diario José María González. "En ocasiones uno piensa que el que más incoherencia ve en sus compañeros (citando al dirigente de IU y a la permanencia de los ediles de esta formación en el gobierno de coalición de la capital gaditana) lo hace para ocultar su incoherencia propia".

"Estoy muy orgulloso de todo mi equipo y seguiremos apostando decidida e inexorablemente por la unidad para seguir transformando la ciudad siempre con el objetivo del bien de todos los gaditanos".

Y este trabajo en común constata que debe de seguir más allá de este mandato. Pensando ya en las elecciones municipales de 2023, José María González afirma que "trabajaremos denodadamente para que la unidad de acción de la izquierda, a la izquierda del PSOE, sea una realidad, porque cualuier otra cosa sería un suicidio político".

"Llevamos más de seis años transformando la ciudad. Lo hacemos de manera imperfecta, a veces torpe y con todas las limitaciones de un Ayuntamientro que ha estado súper endeudado. En este cambio está el esfuerzo, la lucha y la luz de muchas personas y de muchos equipos. No podemos, no debemos permitir que este proceso decaiga por culpa de las órdenes que vienen de Madrid o de Sevilla", concluye José María González.