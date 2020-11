IU no romperá el pacto de gobierno con Kichi en Cádiz

Martín Vila es el referente de Izquierda Unida y de Ganar Cádiz en la ciudad y uno de los pilares básicos en el gobierno municipal que preside José María González, al llevar áreas tan vitales como Urbanismo, Mantenimiento Urbano y Memoria Histórica. Lógicamente ya estaba avisado del replanteamiento de la postura de Kichi de no estar más de ocho años en la Alcaldía, tras mantener varias conversaciones con él sobre este tema. Una decisión que, deja claro, "es del propio González y de su partido. Si así lo ha meditado, será por algo".

Vila y el grupo de concejales de Ganar Cádiz dentro de la coalición de Adelante Cádiz, se encuentra en medio del huracán del duro conflicto abierto entre Podemos e IU y los anticapitalistas presididos por Teresa Rodríguez, en el que se engloba el alcalde gaditano.

La ruptura del acuerdo entre ambas partes en el Parlamento andaluz ha sido especialmente sangrienta, lo que hace temer que el tsunami pueda afectar a los gobiernos en los que estas formaciones están de forma conjunta.

En este sentido, Martín Vila deja claro que lo que ha pasado en Sevilla no se repite en Cádiz, al menos mientras que las dos partes cumplan sus compromisos.

"No hay que confundir ni mezclar lo sucedido en Sevilla con lo que pase en Cádiz. Aquí nosotros siempre hemos planteado la necesidad de la unidad en la izquierda. Seguimos trabajando en el proyecto de 2013 de mantener y conformar un frente amplio progresista que nos permita hacer políticas en favor de la gente, como estamos haciendo desde que llegamos al gobierno en 2015", afirma Martín Vila en una conversación con Diario de Cádiz.

Es rotundo el político gaditano cuando afirma que "En Cádiz siempre hemos planteado la unidad de la izquierda y no vamos a dejar que Sevilla nos ordene o nos dicte lo que tenemos que hacer. Vamos a defender los intereses de Cádiz por encima de cualquier tipo de injerencia. Que nadie tenga la tentación de traer al Ayuntamiento un problema planteado en otra parte, y no me refiero con ello a nuestra organización". ¿Se refiere entonces al grupo de Teresa Rodríguez?, le pregunto: "Espero que por la otra parte tampoco haya injerencias", responde.

En cuanto a la continuidad del equipo de gobierno hasta las elecciones de 2023, afirma que "la lealtad de Ganar Cádiz y de Izquierda Unida está más que demostrada. En Sevilla había un pacto de coalición que no se cumplió, y aquí mientras que se cumpla seguiremos. En Cádiz tenemos un respeto y un trabajo mutuo que está funcionando muy bien. Vamos a seguir cumpliendo con los acuerdos".

¿Y qué puede pasar en 2023, cuando se celebran los nuevos comicios municipales? "El escenario de 2023 aún es muy incierto, porque quedan varios años. Ya se verá cómo lo planteamos entonces. Hasta entonces puede pasar de todo, aunque nosotros seguimos apoyando el proyecto unitario y no entraremos en ningún plan de desestabilización del gobierno municipal".

José María González comentaba este jueves que si desde Podemos e IU se le acusaba a Teresa Rodríguez como una transfuga, él también lo sería al coincidir en su postulado ideológico. Martín Vila tiene claro que el alcalde no lo es. "Aquí nadie será considerado un transfuga, algo que IU no menciona. En Cádiz el pacto se cumple en todos su términos y hasta ahora goza de buena salud, por lo que nosotros vamos a seguir codo con codo con el alcalde, con la esperanza de que ninguna controversia afecte a la ciudad, porque Cádiz no se merece que lo que ha sucedido en Sevilla repercuta en su día a día".