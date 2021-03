Kichi: “La Constitución debe ser escudo, y no arma arrojadiza, y siempre al servicio del Pueblo”

El 209 aniversario de la Constitución de 1812 se celebró ayer por la mañana en Cádiz con tres breves y discretos actos, ninguno de ellos multitudinario, como marcan las medidas de prevención en este segundo año de pandemia.

Precisamente el institucional, convocado por el Ayuntamiento a las 12:30 bajo la fachada del Oratorio de San Felipe Neri y presidido por el alcalde, José María González, Kichi, arrancó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas morales que se ha cobrado –y se sigue cobrando– la Covid-19 y de sus familiares, “en este año nefasto, negro y oscuro marcado por el desgarro, el duelo y la pérdida de casi 1.400 gaditanos y gaditanas en la provincia”.

Además de cinco de los concejales del equipo de Gobierno y algunos de todos los grupos políticos con representación en el Pleno, asistieron el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco; el delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, y varios delegados territoriales de la Junta de Andalucía.

“Fue en Cádiz, puente entre dos mundos, donde creamos un sistema más justo, más democrático y más igualitario del que existía”, dijo González. “Hoy se cumplen 209 años de La Pepa, de la primera Constitución, de una Carta Magna que sirvió como base y referencia para las otras que vinieron y que recogió, entre otros, alcances como la Libertad de Prensa, un derecho tan necesario y tan hostigado en nuestros días, un derecho fundamental para crear y fortalecer una sociedad democrática y que leyes regresivas como la Ley mordaza hacen que se tambaleen mas de dos siglos después. Por eso, más que nunca, debemos recordarla y debemos defenderla. Por eso hoy, más que nunca, el homenaje a La Pepa es también la defensa de la Libertad de Expresión”, añadió el alcalde.

“La Constitución debe ser una herramienta viva, que sirva como amparo y defensa de los derechos de la gente, que no se encuentre secuestrada y hermética bajo el yugo de los poderes y que no se modifique a espaldas de las personas para los intereses de la minoría. La Constitución debe ser escudo, no un arma arrojadiza, y siempre, absolutamente siempre, debe encontrarse al servicio del Pueblo”, declamó González.

“Por eso quienes promulgan el discurso del odio, la intolerancia y la imposición nunca pueden ser calificados como constitucionalistas. Por eso, quienes se acuerdan de la Constitución solo cuando les interesa y no para defender los derechos fundamentales, no son constitucionalistas”, dijo el alcalde, quien junto a la edil Lorena Garrón, depositó una corona de flores a los pies de las placas conmemorativas.

El acto del PP se celebró en el Monumento a Las Cortes apenas media hora después y giró en torno a la nostalgia por la celebración del Bicentenario de la Carta Magna y alrededor de la entonces alcaldesa, Teófila Martínez, que intervino arropada por la delegada territorial de Cultura, Mercedes Colombo; el presidente del Grupo municipal popular, Juancho Ortiz, y la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre.

“Hoy –para desgracia de Cádiz– hay en esta ciudad quien resta importancia a que todos los gaditanos nos uniéramos en esa fiesta de la Libertad. Como si les doliera a algunos que los hombres y mujeres que viven en este templo de la democracia, quisieran recrearse en su conquista más preciada”, dijeron en medio de un discurso encadenado, antes de depositar un ramo de flores en el monumento.

Antes, en torno a las 11:30, miembros del Ateneo de Cádiz ya habían cumplido con su tradicional ofrenda floral.