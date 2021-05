La Junta reactiva Matadero 21 años después

La construcción de viviendas en el antiguo Matadero vuelve a reactivarse. Después de 21 años desde que el Ayuntamiento firmara con la Junta de Andalucía el convenio de cesión de la parcela para la construcción de viviendas, la administración autonómica ha iniciado la segunda fase del proyecto. En concreto, ha sacado ya a licitación la construcción de 60 viviendas protegidas que se destinarán al alquiler, cuyas obras se quieren iniciar el próximo otoño.

El acontecimiento no era para menos. Y no por la noticia en sí, pese a lo positivo que tiene construir 60 nuevas viviendas destinada a las familias con menos recursos en la ciudad; sino por la espera que se había convertido en eterna para el desarrollo de esta actuación. Tanto, que según ha reflejado el técnico de la agencia autonómica de vivienda (Avra) el proyecto inicial iba en contra del PGOU y no cumplía tampoco con los últimos requisitos incorporados a la normativa sobre vivienda y habitabilidad.

En este punto, conviene recordar que la segunda fase de Matadero inicialmente estaba contemplada para construir un edificio idéntico al que actualmente existe, con 102 viviendas. Pero el paso de los años, los problemas económicos de los que no han sido ajenas las administraciones y el avance burocrático obligó a revisar el proyecto por completo, hasta tal punto que se planteó la construcción de ese centenar de viviendas repartidos en dos edificios, el que ahora ha salido a licitación y un segundo de 40 viviendas que será cuestión de futuro.

Esta reforma de proyectos ha permitido, según los técnicos de Avra, concebir viviendas más grandes, todas exteriores y con materiales constructivos de mayor calidad y prestaciones, como el doble aislamiento de la fachada o el doble vidrio incorporado a la carpintería de las ventanas; todo ello para obtener el edificio resultante la calificación energética B y el futuro sello verde que está planteando la Consejería de Medio Ambiente. Además de una doble celosía incorporada a la fachada para evitar que se vea desde la calle la ropa tendida, que de hecho está prohibida por una ordenanza en vigor.

La actuación ya licitada por la Junta, por tanto, afecta a una parcela de 1.250 metros cuadrados, sobre la que se levantarán diez plantas a razón de seis viviendas por cada una de ellas, que oscilarán entre los casi 60 metros cuadrados que tendrán los pisos de dos dormitorios y los 70 metros cuadrados de aquellos pisos de tres dormitorios. Dos de esas viviendas en la primera planta se reservarán a personas con movilidad reducida. Además, la promoción incluirá 38 plazas de garaje que saldrán a la venta cuando concluyan las obras, y un local en la planta baja de uso dotacional cuya actividad aún no han definido las administraciones, según explicaron los técnicos. Además, la operación incluye la urbanización del entorno.

Ante una actuación de este calado que reactiva una de las deudas pendientes de la Junta de Andalucía con la ciudad, la consejera de Vivienda (Marifrán Carazo) ha llegado a calificar el día como “histórico para Cádiz” porque además de reactivar este proyecto pendiente desde el año 2000, reactiva la construcción de viviendas en la ciudad por parte de la Junta; algo que como ella mismo ha precisado, “no ocurría desde el año 2016 en que se hizo la promoción de Osorio”. “Volvemos a hacer viviendas sociales en Cádiz, algo que parecía que ya no estaba en la agenda, dos años después de llegar al Gobierno de la Junta”, ha reseñado también la delegada del gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre, que ha defendido esta actuación como inversión destinada “a dotar de dignidad a las familias, a los niños y a los que más lo necesitan”.

Los planes de desarrollo de esta promoción estipulan que las ofertas a la licitación pueden presentarse hasta el próximo 10 de junio. A partir de ahí, la previsión que en el mes de septiembre pueda formalizarse el contrato con la empresa adjudicataria de las obras, para que el próximo otoño puedan comenzar los trabajos de construcción de estas nuevas 60 viviendas. Si todo esto se cumple, en la primera o de cara al verano de 2023 podrían estar habitadas.

Por importe de 5,7 millones de euros (incluyendo el 10% de IVA) sale esta promoción a licitación. Un 80% de la actuación se abonará por la Junta de Andalucía con fondos propios de Avra, y el otro 20% lo aporta el Plan Estatal de Vivienda.

“Matadero viene a culminar un proyecto en el que siempre creímos y que se hace realidad gracias al gobierno de Juanma Moreno”, ha puesto de relieve Ana Mestre. 21 años han pasado desde que el Ayuntamiento de Cádiz cedió los terrenos para la construcción de viviendas sociales, y por delante queda aún el largo camino de la ejecución del proyecto de esta segunda fase, y el desarrollo posterior de las 40 viviendas restantes.